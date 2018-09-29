Безработная саратовчанка украла в магазине сыр и колбасу
Ущерб составил около 3 тысячи рублей
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В Ленинском районе Саратова 28 сентября безработная женщина попалась на краже сыра и колбасы.
Стражи порядка оперативно задержали магазинную воровку.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, 28 сентября днем в дежурную часть обратилась 26-летняя управляющая магазином, расположенным на площади Ленина. Женщина рассказала, что какая-то гражданка вынесла из торгового зала мимо кассы сыр и колбасу.
Ущерб составил около 3 тысячи рублей.
Стражи порядка задержали воровку. 29-летняя безработная саратовчанка призналась в содеянном.