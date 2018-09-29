В Новоузенске огонь уничтожил частную баню
Пожар тушили полчаса три человека
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В Новоузенском районе 28 сентября сгорела частная баня. Как сообщили "КП-Саратов" в ГУ МЧС области, тревожный вызов пришел в 15 ч. 18 м.
-Поступило сообщение о загорании бани в Новоузенске на ул. Октябрьская. На место ЧП прибыли три человека. В 15:42 пожар был полностью ликвидирован,- отметили в главке.
После тушения огня площадь пожара составила 10 кв. метров. Причина ЧП устанавливается. В результате пострадавших нет.