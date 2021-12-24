В Аткарске местный житель пожертвовал Церкви дом своей семьи

В доме, где поколениями жила семья Долговых, теперь православный храм

Летом 2021 года бывший житель Аткарска Антон Долгов, работающий сегодня в Москве, пожертвовал православной Церкви дом, в котором раньше жили его прабабушка, бабушка и мама. Домик находится в т.н. районе Целина, на пересечении улиц Комсомольской и Бубнова. Местным прихожанам добираться до храма в центре города достаточно долго особенно учитывая капризы погоды.

- Пришло время, Господь его осенил, и он решил пожертвовать церкви этот дом и участок, на котором он находится. Это редкое желание в наше время – таким образом почтить память своих родных. Городок у нас небольшой, но жители частного сектора здесь, в основном, это пожилые люди, не всегда могут добраться до храма в центре, - рассказал «КП-Саратов» назначенный настоятелем нового храма священник Роман Болотнов.

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Уже получено благословение на открытие храма в бывшем жилом доме от владыки, от правящего Митрополита Саратовского и Вольского Игнатия.

- Если нет отдельного специально построенного здания, то мы можем расположится здесь и жилой дом после этого становится храмом. В кратчайшие сроки с Божьей помощью удалось навести порядок, все-таки пять лет здесь никто не жил. Закупили церковную утварь, сделали ремонт усилиями прихожан и теперь стало возможным служить там литургии. Люди очень тепло и радостно отреагировали на это известие, - поделился иерей Роман Болотнов.

В доме открылся православный приход во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Первая служба состоялась уже 30 сентября 2021 года, в день святых мучениц.

С ремонтом помогли прихожане

Настоятель нового прихода Роман Болотнов рассказал, что помещение для службы небольшое, где-то пять на пять метров. Людей, которые хотели бы приходить на службы, конечно, больше, чем может оно вместить. Людей нуждающихся, людей верующих, в небольшом Аткарске много.

- И вот совсем недавно произошло еще одно чудесное событие в жизни нашего нового прихода. Появился благодетель, который собирается воздвигнуть небольшой быстровозводимый храм на этом участке. Он, конечно, сможет вместить в себя больше прихожан.

Как считали - даст Господь – будет здесь храм. И вот уже через короткое время мы сможем принять прихожан в новом храме, - рассказал иерей.

Участок рядом с домом может вместить быстровозводимый храм

Сейчас в доме, подаренном Церкви, проходят службы. В дальнейшем он останется, там будет располагаться трапезная и воскресная школа - вот такие планы у настоятеля.

- Приход очень молодой, впереди и оформление нового помещения, надеемся, что найдутся люди, которых так же осенит Господь и они нам в этом помогут, - надеется священник Роман Болотнов.

Если у вас есть желание помочь прихожанам в Аткарске, пожертвования с обязательной пометкой «На уставную деятельность прихода» можно отправить иерею Роману Болотнову.

Получатель: БОЛОТНОВ РОМАН ГРИГОРЬЕВИЧ

Номер счёта: 40817810156001750782

Банк получателя: ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

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Роман Григорьевич Б.