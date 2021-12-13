На Волге началось ледообразование Фото: Александр Уриевский

В Саратовской области начала замерзать Волга. Тем временем вновь начинается потепление. Об этом всём рассказала «КП-Саратов» замначальника регионального гидрометцентра Светлана Цветайло.

- Период похолодания был непродолжительным, он завершается уже в ближайшие сутки И на место антициклону, который обеспечил нам эту сухую морозную погоду приходит серия атлантических циклонов, - начала синоптик, уточнив, что в ближайшее время уже начнет снижаться атмосферное давление, набегут облака, ветер сменит направление на южное и начнется потепление.

В две ближайших ночи обещают от 3 до 8 градусов холода, в восточных районах – 9-14 мороза. Днём – -1 – -6.

Во второй половине недели будет теплее. По ночам до конца недели ожидают от 1 до 6 ниже нуля, днём – +2 – -3. Периодически, по мере прохождения атмосферных фронтов, будут выпадать осадки в виде мокрого снега, в южных, юго-западных районах – в сочетании с моросью и слабым дождем. На большей части области к концу недели образуется снежный покров. В середине следующей недели пройдут морозы, снег закрепится, и начнется настоящая зима. Напомним, с приходом оттепели Цветайло советовала автомобилистам поостеречься.

В Саратове осадки ожидаются ближе к выходным (небольшие пройдут 15-16 числа). Этой ночью – минус 6-8, завтра днём – минус 1-3. Начиная со среды, по ночам – минус 5-7, днём – минус 1-3.

Вторая половина недели: по ночам – минус 3-5, днём – от нуля до двух градусов ниже.

- Процесс образования льда начался. Благодаря холодной погоде, которую мы наблюдали в выходные дни, образовались забереги в акватории Волгоградского водохранилища. А забереги – это как раз формирования ледового покрова, где кромка воды примыкает к берегу. Здесь, на мелководье, начинается образование льда. А в пойме уже и лёд образовался, - рассказала Цветайло, уточнив, что также образовался ледостав на Большом и Малом Иргизах в Левобережье.

- Конечно, оттепельный характер погоды несколько замедлит процесс, но почва уже достаточно остыла. Выхолаживание и отрицательные температуры преобладают в ночные часы, поэтому ледообразование будет продолжаться, - резюмировала синоптик.

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