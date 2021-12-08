Саратовский институт стекла продолжает бороться за свое предприятие

Материал об этом вышел в сегодняшнем номере «Комсомольской правды» в Саратове. Судебное заседание по делу о банкротстве АО «Саратовский институт стекла» перенесли почти на месяц. Это даст время кредиторам ознакомиться с документами по заключению мирового соглашения. Ранее банкиры в лице Госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» и Промсвязьбанка настаивали на введении в отношении предприятия конкурсного производства. Такой вид управления способен уничтожить последнюю в России научно-исследовательскую организацию, которая производит стекло и одновременно ведет научную деятельность. В настоящее время руководство завода совместно с областным правительством ведут переговоры с кредиторами о заключении мирового соглашения для выхода из кризисной ситуации.

Арбитражный суд Саратовской области принял ходатайства представителей АО «Саратовский институт стекла» и регионального министерства промышленности и энергетики о переносе рассмотрения дела о банкротстве предприятия. Следующее заседание назначили на конец декабря. Отсрочка в принятии решения по делу понадобилась для того, чтобы у кредиторов было время изучить материалы по заключению мирового соглашения.

В кризисной ситуации СИС оказался из-за крупного долга перед банками - общая сумма счета составила почти 1,4 млрд рублей (с пенями и штрафами). Инвестиции требовались саратовскому институту для его реконструкции в целях наращивания производства. Так, в 2017 году Госкорпорация развития «ВЭБ.РФ» предоставила СИС кредит на модернизацию в размере 820 млн рублей. Условия погашения долга оказались жесткими - финансирование одобрили под 14,5% на семь лет, с погашением процентов и тела кредита сразу после пуска линии. Также 300 млн рублей заводу предоставил Связьбанк, который впоследствии перешел в Промсвязьбанк.

Но этих денег институту не хватило. Как рассказал генеральный директор АО, доктор технических наук, руководитель школы института Александр Жималов, цены на поставляемые материалы резко изменились и от некоторых пришлось отказаться.

- К сожалению, мы допустили технологическую аварию из-за некачественных огнеупорных материалов, - пояснил гендиректор. - В результате не смогли сразу выйти на проектную мощность, и это было главной причиной невыполнения обязательств перед банками. Появились дополнительные долги по электроэнергии и газу.

В связи с этим один из кредиторов подал заявление на банкротство завода. Арбитражный суд возбудил дело в ноябре 2019 года. Процедура наблюдения подошла к концу, и теперь в отношении АО может быть введено одно из двух управлений - конкурсное или внешнее.

Перед намечавшимся судебным заседанием руководители СИС и депутаты областной думы, обращаясь к банкам, предлагали договориться и прийти к введению внешнего управления, которое было бы выгодно обеим сторонам.

Временный управляющий Саратовского института стекла Александр Нудельман рассказал, что введение конкурсного производства закончится распродажей имущества и ликвидацией предприятия. Банки получат максимум 40% долгов, что для них не выгодно. А при внешнем управлении, как отметил опытный арбитражный управляющий Виктор Марков, будет возможность завершить переговоры по мировому соглашению и полностью рассчитаться с долгами.

Депутаты облдумы Дмитрий Ханенко, Алексей Антонов, Ольга Сынкина и Ирфан Аблязов заявили, что необходимо сохранить уникальное предприятие и со своей стороны обещали обеспечить полную поддержку в этом вопросе. Впоследствии правительство Саратовской области в лице минпромэнерго также подключилось к урегулированию кризисной ситуации.

На сегодняшний день СИС вышел на стабильный платежеспособный уровень. По словам руководителя группы антикризисного управления института Татьяны Колбиной, предприятие подготовило для кредиторов финансовую модель, в которой задолженность будет абсолютно погашена до конца 2024 года.

ВЭБ одобрил ее, но Промсвязьбанк не успел изучить материалы к судебному заседанию, поэтому банки решили настаивать на введении конкурсного производства.

Узнав о банкротстве института, Председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил завод. Он подчеркнул, что необходимо сохранить трудовой коллектив и профиль предприятия. По инициативе спикера Госдумы в региональном правительстве создали рабочую группу с участием чиновников, руководителей СИС и кредиторов. На ее заседаниях институт предложил банкам новую финансовую модель погашения долга, но для ее изучения потребуется время.

Для этого представители СИС и регионального минпромэнерго просили суд перенести заседание. С ходатайством о привлечении в процесс в качестве третьего лица также выступила областная прокуратура. Суд принял решение перенести рассмотрение дела, кредиторы при этом не возражали.

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