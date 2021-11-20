Контрафакт – так ваши дети начинают курить

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В этом году Россия получила награду ВОЗ за вклад в борьбу с табакокурением. С 2009 года количество курильщиков в стране снизилось с 39,4% до 25% (на 2020 год). Но есть одно но. В официальной статистике учитывается лишь потребление никотина взрослым населением, а вот за детьми-курильщиками проследить куда сложнее. Тем не менее, можно выделить основной источник опасности для несовершеннолетних – контрафакт.

Немаркированная продукция продается, как правило, в небольших ларьках, прорастающих во всех уголках Саратова. И чем дальше от центра, тем больше вероятность того, что вам продадут пачку без паспорта. Это утверждение очевидно не только логически, но и проверено на практике. А кто точно не будет возмущаться по поводу качества приобретаемой продукции? Тот, кто иначе не получит ничего – ребенок.

Дети действительно не слишком разборчивы в табаке. Не до конца понятно, было бы лучше, если бы они ещё и разбирались, но факт остается фактом – наравне с маргинализированными прослойками населения и испытывающими финансовые трудности гражданами одними из основных потребителей контрафактного табака остаются несовершеннолетние.

Отметим, как именно в регион попадает контрафакт. Первый этап – граница. За последний год при въезде на территорию Саратовской области не задержали ни одной пачки. В прошлом году задержали 3,2 тысячи штук, об этом рассказал пресс-секретарь саратовской таможни Анатолий Полубояров. Также он описал процесс выявления немаркированной продукции:

- Останавливают фуру, её осматривают. Если обнаруживают такие товары [сигареты – прим. ред.], на них нужны соответствующие документы. Как правило, контрафакт выявляют на этапе отсутствия документов на правопользование товарного знака. Если такой бумаги нет, от таможни направляют правообладателю запрос: описываем товар, фирму, которая перевозит. И они нам говорят: «нет, это товар не наш, фирма на использование нашего знака не имеет, это контрафакт». Вот такая схема, очень простая.

Следующий этап – МВД. Чаще всего контрафакт выявляют именно сотрудники полиции – во время рейдов по местам возможной реализации.

- За девять месяцев текущего года сотрудниками ГУ МВД России по Саратовской области возбуждено 43 уголовных дела. Из незаконного оборота изъято 210 тысяч пачек немаркированной табачной продукции.

Кроме того, в суд направлено уголовное дело в отношении организованной группы, заработавшей более 300 млн рублей на продаже контрафактных сигарет, - сообщили в пресс-службе ведомства.

И это только выявленные случаи продажи контрафакта. Сколько ещё немаркированных пачек остается в магазинах Саратова и области – не то чтобы неизвестно, физически невозможно узнать.

Конечно, нельзя было бы обойтись и без мнения медиков. Главный врач Саратовского областного центра здоровья и медицинской профилактики Римма Яхина обратила внимание, конечно, не только на непосредственный вред никотина, но и на опасность, о которой мы сейчас и говорим – возможность продажи сигарет детям:

- Курение табака и потребление никотинсодержащей продукции – серьезная медико-социальная проблема и одна из главных предотвратимых причин смертности и инвалидности во всем мире. Задача медицинского сообщества — способствовать снижению распространенности табачной зависимости, вовлекать в борьбу против курения все слои населения и врачей всех специальностей, информировать общество о пагубном воздействии табака на здоровье.

Особенно опасен никотин для детского организма, т.к. велика вероятность нейротоксических нарушений, вплоть до смертельного исхода. Неконтролируемый оборот и доступность никотиносодержащей продукции создают угрозу их распространения в первую очередь среди несовершеннолетних, раннее формирование никотиновой зависимости.

Также медик рассказала о том, как саратовцы могут справиться с пагубной привычкой:

- В связи с выраженным негативным влиянием табака на здоровье в нашей стране принят закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ).

С 1 сентября 2021 года вступил в силу приказ Министерства здравоохранения РФ от 26.02.2021 № 140н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по прекращению потребления никотинсодержащей продукции, лечению табачной (никотиновой) зависимости, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», что позволит улучшить качество оказания медицинской помощи при отказе от курения, активизировать профилактическую работу.

Медицинская помощь при отказе от курения оказывается всем желающим в медицинских организациях, в том числе в специализированном центре по лечению табачной зависимости ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница Святой Софии».

В настоящее время в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) оказание плановой медицинской помощи пациентам по отказу от курения затруднено, активно используются дистанционные технологии. Информация размещается на официальных сайтах медицинских организаций, в социальных сетях, на ютуб-канале регионального центра общественного здоровья.

На сайте www.бросаемкурить.рф организован бесплатный мобильный сервис в отказе от курения, в том числе в 2021 г. в чат-боте Telegram сервиса "Бросаем курить" для граждан стали доступны новые возможности: "Скорая помощь", "Самооценка", "Интересные факты", "НЗТ". Также для участников есть возможность получать дополнительную рассылку по отказу от курения, актуальную только для мужчин и только для женщин.

Но есть и хорошие новости:

- По оценкам Минздрава России с 2019 года употребление табака снизилось с 24,2% от взрослого населения до 21,5%. Продажа табака за последние два года сократилась на 6%, - сказала Яхина.

И эти хорошие новости актуальны всё ещё только для взрослого населения. Потребление табака среди несовершеннолетних остается неизученным и недоступным для социологов. Зато доступными для детей остаются контрафактные сигареты – незаконная продукция, которую алчные предприниматели, лишь бы «сплавить», продают всем, даже тем, кто выкладывает на прилавок деньги, сэкономленные на школьных обедах.

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