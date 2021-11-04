Пройдя региональную олимпиаду, саратовские школьники смогут попасть на «Умников и умниц» в Москве

В пресс-центре «КП-Саратов» дали старт олимпиаде «Умницы и умники земли Саратовской 2022»

Вчера, 3 ноября, в пресс-центре «КП-Саратов» дали старт олимпиаде «Умницы и умники земли Саратовской 2022». Представители оргкомитета олимпиады рассказали о структуре и истории соревнования.

Проректор по методической работе Саратовского областного института образования Елена Овчинникова рассказала, что олимпиада проводится с 2019 года. Сегодня открыли четвертый сезон. Именно на региональном этапе отбирают ребят, которые поедут на «Умников и умниц» в Москву. Финал саратовского этапа, как правило, посещает и сам Юрий Вяземский. Как рассказали участники встречи, ведущий программы считает наш региональный этап примером для остальных субъектов федерации.

Президент фонда «Родительская лига», член Общественной палаты Саратовской области Наталья Кривенцова рассказала, что все необходимые материалы для подготовки и лучшие работы прошлых лет можно найти на сайте фонда. Там же можно ознакомиться с регламентом конкурса.

Наталья Кривенцова

Председатель общественного совета при министерстве образования Саратовской области Сергей Саратовский отметил, что для участников важно не только отлично разбираться в теме игры (в этом году, например, ею стала «История развития науки и техники Саратовского края), но и быть уверенными в себе – не бояться ответить, где-то рискнуть, стараться не нервничать.

Директор МОУ «Гимназия №8» Энгельсского района Зинаида Филимонова рассказала, что олимпиада важна не только для участников и их родителей, но и, конечно же, для преподавателей, которые готовят учеников и становятся экспертами олимпиады и участниками ареопага.

Зинаида Филимонова

А одна из членов ареопага, эксперт олимпиады «Умницы и умники Земли Саратовской» Александра Раева подробнее остановилась на заданиях, с которыми предстоит справиться ребятам. Так, для того, чтобы попасть на игру, нужно прислать эссе и видеообращение. Во время чтения эссе в первую очередь работу проверяют на антиплагиат (сразу отсеивают тех, у кого показатель оригинальности ниже 60%), после смотрят на способность школьника грамотно излагать свои мысли, делать самостоятельные выводы, учитывают и творческий подход. Раева уточнила, что плюсом будет оформленный по ГОСТу список литературы.

Александра Раева

Кривенцова также рассказала, что видеообращение должно быть двухминутным – по минуте на русском и изучаемом школьником иностранном языке (ведь победители «Умников и умниц» поступают в МГИМО, где изучают как минимум два иностранных). Отвечая на вопросы журналистов, Кривенцова обозначила, что проверяющие готовы принять на рассмотрение не только используемые ныне языки, но и древние (например, латынь или древний греческий).

Участники стартовавшей сегодня олимпиады поборются за выход на «Умники и умницы» следующего года, а шестеро победителей прошлогоднего регионального этапа уже 17 ноября познакомятся с командой и пройдут жеребьёвку на первый съемочный день. Игра будет идти три дня – с 18-го по 20-е ноября.

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