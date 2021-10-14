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Политика14 октября 2021 13:40

На заседаниях не хлопать, в санаториях не танцевать

Смирительные и успокоительные меры для депутатов Саратовской облдумы предложили ввести сами парламентарии
Антон Валяев
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Заседание Саратовской областной думы

Заседание Саратовской областной думы

На заседании рабочей группы комитета Саратовской областной думы по государственному строительству и местному самоуправлению были рассмотрены несколько законопроектов.

Одним из них предлагается внести изменения в так называемый «закон о тишине».

Как отметили авторы законопроекта, в настоящее время ограничения, установленные законом, запрещают слишком громкий шум (включая музыку) во внеурочное время в жилых домах, заведениях общественного питания, объектах торговли, на общественных территориях, автостоянках (расположенных в общественно-деловых зонах), территориях, предназначенных для отдыха граждан (скверы, парки, турбазы и т.п.). Вместе с тем, под действие закона не попадают гостиницы, а также организации, предоставляющие социальные и медицинские услуги, в которых граждане могут пребывать круглосуточно (больницы, санатории и т.п.). То есть, если кому-то взбредет в голову устроить дискотеку в госпитале, то административной ответственностью эта идея, в теории, не грозит (уже были такие случаи, или нет - история умалчивает). Проектом закона предлагается устранить данный пробел в законодательстве.

Другой законопроект относится к работе самой региональной думы. Предложено внести изменения в целый перечень законов («О Саратовской областной Думе», «О статусе депутата Саратовской областной Думы», «Об административных правонарушениях на территории Саратовской области»), в случае принятия которых будут введены штрафы для депутатов, мешающих проведению парламентских мероприятий. Под запрет попадают выступление без предоставления слова, «захлопывание» выступающего, выкрики и т.п. Решение о том, помешал тот или иной поступок, или нет, будет приниматься мандатной комиссией думы. Кроме того, документ предлагает запретить без отдельного разрешения председателя законодательного собрания вход на территорию думы (на мероприятия) с плакатами, транспарантами, звукоусиливающим оборудованием и т.п.

Прописан и штраф для нарушителей - от трех до четырех тысяч рублей на граждан, от семи до десяти тысяч рублей - на должностных лиц. Повторное нарушение в течение года увеличивает суммы до пяти и пятнадцати тысяч рублей соответственно.

Нетрудно догадаться, что подобные санкции, которые могут ввести в стенах областной думы, вызваны поведением отдельных депутатов, которые иногда в ходе заседаний выдают целые импровизированные концерты, сопровождающиеся криками и оскорблениями оппонентов. Один раз дело даже дошло до подобия драки, благо коллеги придержали и вразумили наиболее разгорячившихся депутатов.

С одной стороны, принятие закона выглядит некоторым посягательством на свободу и демократию, которые в стенах законодательного собрания, по сути вещей, должны быть на первом месте. С другой стороны, отчасти такие ограничения оправданы: зачастую думские мероприятия превращаются в балаган и конструктив из работы депутатов пропадает начисто. В таких случаях даже самые оппозиционно настроенные журналисты начинают мечтать о том, чтобы самых «горячих» скандалистов кто-то ударил по голове - по крайней мере, именно об этом идут разговоры в журналистских чатиках.

Чтобы проект стал законом и вступил в силу, ему еще предстоит пройти через комитет и само заседание областной думы - но с большой вероятностью можно сказать, что документ в итоге будет принят.

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