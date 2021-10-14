Саратовцы не видят бесплатных ПЦР-тестов и лекарств от коронавируса

Горожанам не приносят на дом бесплатные лекарства от коронавируса Фото: Александр Уриевский

Амбулаторные коронавирусные больные Саратовской области жалуются на нехватку лекарств. Горожане часто пишут об этом в соцсетях.

Пациенты испытывают трудности на всех этапах болезни. Сначала не удается вызвать врача (кстати, через «Госуслуги» сделать это намного проще), после не удается сдать тест. Зачастую даже острым больным приходится подолгу ждать очереди на исследование.

Сделать КТ в государственной поликлинике сейчас практически не представляется возможным. В платных центрах исследование в среднем стоит 3,5 тысячи рублей, но и туда попасть часто бывает сложно.

Бесплатных лекарств коронавирусные больные почти не видят. Почти все покупают препараты за свой счет.

Ситуацию объяснил советник министра здравоохранения Саратовской области Александр Колоколов:

- Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Саратовской области остается сложной и напряженной. Мы видим, что большинство жалоб от населения связаны с тем, что на ковид наложилась ситуация с сезонным ОРВИ. Люди предъявляют претензии в несвоевременном оказании медицинской помощи. Эти понятия надо разделять – ОРВИ отдельно, коронавирус отдельно.

Что касается бесплатных тестов на коронавирус. Они в Саратовской области делаются. Если норматив общефедеральный о региону составляет 200 исследований на 100 тысяч населения, то у нас этот норматив превышается, в два раза, делаем почти по 400 исследований. Сразу хочу сказать, что всем желающим делать пцр-тест возможности нет. Тест делается строго по назначению врача.

Что касается бесплатных лекарств. Те люди, у которых подтвержден коронавирус, и которые находятся на лечении дома, эти лекарства получают. Нельзя делать общую температуру по палате. Все не могут получать одинаковый набор лекарств. Опять же, лекарства приносятся, исходя из состояния человека, рекомендаций врача. Кому-то нужен один набор, кому-то другой, третий. Поэтому люди и говорят: а этому принесли «Фавипиравир», а этому – только парацетамол. В любом случае, в каждой ситуации надо разбираться, но набор лекарств, которые приносят на дом, определяет лечащий врач.

В последние несколько дней были выделены средства, как из бюджета России, так и, по инициативе губернатора Валерия Радаева, из областного бюджета выделили дополнительные средства именно на эти цели (закупку лекарств - прим. ред.). Новые партии препаратов направляют в Саратовскую область. В ближайшее время их доведут до поликлиник, поликлиники обеспечат ими тех, кто в них нуждается, - заверил чиновник.

Чиновники и врачи разных рангов и мастей не раз говорили, что четвертая волна только начинается, пик нас ждет лишь зимой. Если система уже не выдерживает наплыва больных, что же будет дальше и помогут ли выделяемые дополнительно средства? Будем наблюдать и надеяться, что наши врачи смогут спасти нас, а денег хватит на парацетамол в каждый дом.

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