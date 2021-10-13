Особая экономическая зона: как при господдержке начать бизнес с нуля в Саратовской области

В пресс-центре «КП-Саратов» рассказали об ОЭЗ «Алмаз»

Сегодня, 13 октября, в пресс-центре «КП-Саратов» прошла встреча с замглавы регионального министерства экономического развития Ольгой Якушевой и генеральным директором управляющей особой экономической зоной компании «Исток» Марией Чекадановой. Темой обсуждения стала особая экономическая зона «Алмаз».

ОЭЗ подразумевает под собой территорию, на которой для привлечения инвесторов действует ряд преференций. Так, для участников особой экономической зоны действуют пониженные налоговые ставки, снижение по ряду из которых доходит до 90 и более процентов, вплоть до отмены части плат в принципе (так, например, 20-процентный налог на прибыль для резидентов ОЭЗ равен всего 2%, а транспортный и налоги на имущество и землю отменены вовсе). Всего в РФ действуют 19 ОЭЗ, и одна из них, «Алмаз», расположена в Саратовской области.

Якушева рассказала, что работать ОЭЗ в Саратовской области начала совсем недавно – в прошлом году. А подготовка к созданию «Алмаза» началась ещё в 2016-м.

Ольга Якушева

- Нам повезло, потому что на территории нашей области создана именно технико-внедренческая зона, а её отличает от производственной (технико-внедренческих в РФ семь штук) ориентированность на инновационное и высокотехнологичное производство. Тем не менее, она позволяет инвесторам работать по всему профилю, с любым видом экономической деятельности. А ключевое преимущество этой зоны – отсутствие минимального порога по объему инвестиций. То есть, инвестор с любой суммой может стать участником особой экономической зоны, - сказала Якушева, пояснив, что для предпринимателей в Саратовской области предусмотрена возможность воспользоваться услугами фондов: микрокредитования (до восьми миллионов рублей под 3% годовых), промышленности (до 40 млн) или же гарантийного (он даст гарантию банку, у которого начинающий бизнесмен хочет взять кредит). Господдержка в таких начинаниях может достигнуть 80%.

- Но всё равно, вложить свои средства необходимо, потому что, когда инвестор рискует своими деньгами, он гораздо тщательно прорабатывает бизнес-идею. Одно дело рискнуть чужими деньгами, и другое дело – своими.

Замминистра также отметила, что, несмотря на то, что для вхождения в ОЭЗ необходимы и бизнес-план, и проведение наблюдательного и экспертного советов, отправной точкой остается бизнес-идея.

Подробнее о том, как пройти путь от концепции к конечному продукту, рассказала Чекаданова. Она объяснила, что обратиться потенциальный инвестор может как в министерство, так и в УК. Как объяснила гендиректор «Истока», разницы никакой нет. Для того, чтобы начать работать, достаточно одной лишь идеи – специалисты управляющей компании и минэконома помогут на всех стадиях реализации проекта, расскажут о необходимых документах и о том, как получить финансирование. Для того, чтобы воплотить в жизнь свою мысль достаточно заполнить форму обратной связи на сайте «Алмаза» или позвонить по указанному в разделе с контактами номеру.

Мария Чекаданова

Чекаданова также рассказала, что в «Алмаз» уже зашли «якорные» резиденты, которые готовы работать с малыми коллективами. Так, например, инвестиции «Сбера» составляют около 23 млрд рублей. Гендиректор «Истока» отметила, что крайне важно привлечь в ОЭЗ молодые кадры – начиная со школьников и студентов, которые имеют нестандартный взгляд на проблемы и вызовы времени.

- Может оказаться инновационной и защита малых летательных аппаратов от столкновения со стенами. Это задача, которая волне может быть решена школьниками 10-11 классов. Если этой идее помочь развиться: во-первых, сделать опытный образец, оформить конструкторскую документацию; второе – вывести на рынок; то мы увидим на наших полках очень много продукции «Сделано в РФ». Именно в радиоэлектронике. Сейчас мы, к сожалению, видим преимущественно импортные товары.

Именно тут начинающему предпринимателю придут на помощь «якорные» резиденты, которые обладают достаточными и технической, и кадровой базами. Опытные специалисты помогут доработать проект, оформить документацию и сделать опытный образец, для создания которого в ОЭЗ также действует центр коллективного пользования.

А в бизнес-инкубаторе будущим предпринимателям помогут зарегистрировать ИП, подобрать удобную систему налогообложения и также закончить с оформлением документации по концепции.

На сегодняшний день для бизнесменов есть отличная возможность войти в ОЭЗ на территории Саратова и Энгельса (в Балакове уже заняты все места, минэконом подал в федеральный центр на расширение). Спикеры призвали саратовцев не бояться и идти за помощью в минэконом и «Исток», сотрудники которых помогут и направят на всем пути к цели. Речь идет не только о крупных проектах. В «Алмазе» найдется местечко для каждой концепции. Действительно, не бойтесь, идите и начинайте своё дело, ведь для этого созданы самые комфортные условия.

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