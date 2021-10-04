Южный акцент Хосе и белокурая Кармен: открытия саратовской оперы

Премьера завершилась бурными овациями Фото: Дарья Васенина

Вчера, воскресным вечером 3 октября, на новой сцене Саратовского театра оперы и балета, что расположена на проспекте 50-ти Лет Октября, прошла премьера новой постановки оперы Жоржа Бизе «Кармен». В качестве режиссера пригласили лауреата международных конкурсов, петербуржца Вадима Милкова-Товстоногова, дирижер-постановщик – лауреат госпремии РФ, народный артист Юрий Кочнев.

На поклон вышли и постановщики Фото: Дарья Васенина

Оригинальным оказалось решение подчеркнуть репликами исполнителя роли Дона Хозе, лауреата международных конкурсов Аббосхона Рахматуллаева, вероятно, звучание испанского акцента на французском языке (действие произведения разворачивается в Испании, либретто написано на французском). Также впечатлил и язык танца, воплощенный на сцене лауреатом международного конкурса Ольгой Дё. В новой постановке саратовской оперы белокурая (ещё один творческое открытие) Кармен подчеркнуто неуклюжа и немного скованна, нерешительна. Противоречивую натуру мятежной цыганки аккуратно и тонко выражают её движения – то бросится, то на полпути уже отпрянет, возьмется танцевать, и лишь туда-сюда повертит плечами.

Особенно можно отметить пластику исполнительницы роли Кармен Ольги Дё Фото: Дарья Васенина

Роли тореадора Эскамильо и невесты Хозе Микаэлы исполнили Алексей Смирнов и лауреат международных конкурсов Анна Шахова.

В саратовской опере и балета прошла премьера «Кармен» Фото: Дарья Васенина

Зрители проводили артистов и присоединившихся к ним на поклоне постановщиков бурными овациями, которые пуще оглушавшей до этого россыпи ударных отлетали от каменных стен нового зала саратовской оперы и балета.

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