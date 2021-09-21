Как получить от своего мобильного оператора больше

При выборе мобильного оператора пользователи учитывают множество факторов – качество связи и территорию покрытия, цену и наполнение тарифов, дополнительные опции и сервисы. Сегодня предпочтение отдается в пользу сбалансированных предложений, которые подразумевают пакет из нескольких услуг, включая оптимальное количество гигабайтов, что особенно актуально при нашем цифровом образе жизни. По данным оператора Tele2, саратовские клиенты – активные data-юзеры: больше всего времени они проводят в социальных сетях, на которые приходится 21% расходуемого интернет-трафика, на видеоконтент уходит еще 14%, а на мессенджеры – 2%.

Учитывая интересы пользователей, Tele2 предоставляет новым клиентам уникальную возможность удвоить пакет интернета навсегда за неизменную плату. К слову, эти гигабайты можно будет потратить на свое усмотрение. Например, можно продавать их на «Маркете», копить или делиться с родными и друзьями по всей стране. Все, что нужно сделать, это успеть подключиться к Tele2 до 30 сентября. Предложение действует при подключении к одному их трех тарифов: «Мой онлайн», «Мой онлайн+» или «Везде онлайн». Рассмотрим преимущества каждого их них:

- На тарифе «Мой онлайн» абонент всего за 350 рублей в месяц получит безлимит на звонки внутри сети по всей России, 450 минут на другие мобильные номера региона, бесплатный трафик в популярных социальных сетях и мессенджерах, а также 30 Гб интернета благодаря удвоению.

- Тариф «Мой онлайн+» подойдет тем, кто много общается и любит путешествовать. За абонентскую плату 450 рублей он включает безлимит на звонки внутри сети, 600 минут на остальные номера страны, бесплатный трафик в популярных социальных сетях и мессенджерах, а также 50 Гб интернета благодаря удвоению. Из дополнительных преимуществ – пакет минут доступен в популярных странах Европы, т.е. при исходящих звонках на номера Tele2 России минуты расходуются из пакета, включенного в тарифный план.

- Тариф «Везде онлайн» создан специально для киноманов. За 500 рублей в месяц клиент получит безлимит на звонки внутри сети, 400 минут на остальные номера страны, бесплатный трафик в популярных социальных сетях и мессенджерах, а также 80 Гб интернета благодаря удвоению. И, конечно же, главная «фишка» тарифа – доступ к мультимедийному сервису Wink. Без дополнительной платы клиенту откроется коллекция, которая включает более 20 000 фильмов, мультфильмов и сериалов, а также 100 ТВ-каналов.

Отметим, что удвоенный интернет-трафик будет работать бессрочно при своевременном внесении абонентской платы.

Кстати, любителям кино доступна еще одна интересная услуга – абоненты пакетных тарифов Tele2 могут в личном кабинете обменивать минуты на кинофильмы в видеосервисе Wink.

- Мы внимательно анализируем предпочтения пользователей и запускаем именно те акции, которые будут полезны потенциальным клиентам. Именно из-за востребованности мобильного интернета мы решили подарить абонентам в два раза больше гигабайтов за стандартную стоимость. Уверен, это привлечет в нашу сеть активных пользователей, которые по достоинству оценят цифровые продукты компании и качество нашей связи. Следует отметить, что мы также ведем непрерывную работу по развитию сети. Так, только в первом полугодии текущего года было модернизировано более 10% базовых станций, оптимизация сетевой инфраструктуры затронула 19 районов Саратовской области, - отметил Дмитрий Бобаков, директор саратовского филиала Tele2.