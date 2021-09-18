Ученик Льва Додина Георгий Цнобиладзе стал главным режиссером Саратовского театра юного зрителя

Фото Михаила Гаврюшова

14, 15 и 17 сентября на Большой сцене Саратовского театра юного зрителя им. Ю.П. Киселева состоялась премьера спектакля «Пиковая дама» по классической повести А.С. Пушкина. Постановку представил новый главный режиссер театра - Георгий Цнобиладзе (Санкт-Петербург).

Георгий Цнобиладзе – ученик Льва Додина, в 2014-2015 гг. – главный режиссер театра «Мастеровые» в Набережных Челнах. В прошлом году Георгий Цнобиладзе был включен в список 5 лучших молодых режиссеров Москвы и Санкт-Петербурга по версии журнала «TimeOut». Постановка Григория Цнобиладзе «Ножницы» в выборгском театре «Святая крепость» была отмечена в 2020 году Экспертным советом премии «Золотой софит» «за игровую изобретательность в поиске интерактивных контактов со зрителем». Сфера творческих интересов Георгия Цнобиладзе – современная российская пьеса, в том числе для детей и подростков, русская классика и зарубежная драматургия.

Фото Михаила Гаврюшова

Георгий Цнобиладзе представил эскиз по повести А.С. Пушкина «Пиковая дама» на творческой лаборатории «Четвертая высота. Связь времен» в 2016 году. 78% зрителей предложили внести постановку в репертуар театра. Спустя несколько лет долгожданная премьера состоялась.

Художник спектакля «Пиковая дама» Александр Храмцов (Санкт-Петербург) впервые работает в Саратове. Он окончил мастерскую В.И. Фирера и поставил более 30 спектаклей в разных городах России. Александр Храмцов является номинантом на высшую театральную премию Санкт-Петербурга «Золотой Софит» и премию «Золотая маска» (2012). Художником по свету выступил Максим Шлыков.

Фото Михаила Гаврюшова

Повесть А.С. Пушкина «Пиковая дама» была впервые опубликована в 1834 году. По дневниковой записи автора произведение пользовалось невероятным успехом. «Пиковую даму» переводили на французский язык такие мировые классики, как Проспер Мериме и Андре Жид. Повесть неоднократно экранизировалась и ставилась на ведущих сценических площадках России. И конечно, произведение Пушкина послужило источником сюжета одноименной оперы П.И. Чайковского.

Новая работа Саратовского ТЮЗа – это классическое прочтение пушкинского текста о неистовом азарте со сложным сценическим оформлением и элементами современного антуража. Георгий Цнобиладзе и Александр Храмцов представили загадочную, увлекательную и отчасти поучительную постановку с комическими элементами, где идеально переплетается реальность и фантастика. Спектакль будет интересен учащимся средних и старших классов, а также подойдет для семейного просмотра.

Фото Михаила Гаврюшова

В роли Графини выступила заслуженная артистка РФ Тамара Лыкова. Зрители встретили любимую актрису продолжительными аплодисментами. О готовящейся премьере было объявлено в 2019 году на ее юбилейном вечере.

Роль Германна в новой постановке театра исполнил Артём Яксанов. Актеру удалось точно передать постепенную потерю рассудка человека, страстно мечтавшего разбогатеть и готового на многое пойти ради материальной выгоды. В этом ему помогает и сценическое оформление. Постепенно опускающийся черный занавес символизирует прогрессивность и глубину сумасшествия Германна. Воспитанницу графини Лизу, романтическую и мечтательную девушку, исполнила выпускница мастерской А.Г. Галко, актриса театра Эльвира Иртуганова.

Фото Михаила Гаврюшова

В спектакле также задействованы артисты: Антон Щедрин, Алексей Анисимов, Павел Лазарев, Михаил Третьяков, Владимир Егоров, Михаил Селиванов, Александр Степанов, Евгения Кутенёва, Мария Лучкова, Юлия Мещерякова, Вера Яксанова, Вероника Клинаева и заслуженный артист РФ Валерий Емельянов.

В октябре зрители Саратовского ТЮЗа увидят дипломный спектакль мастерской народной артистки России Р.И. Беляковой «Шекспир. Диалоги». В него войдут отрывки из канонических пьес классика английской драматургии - «Макбет», «Отелло», «Ричард III» и «Антоний и Клеопатра». А в январе студенты начнут работать с пьесой патриарха отечественно драматургии А.Н. Островского «Горячее сердце» (под руководством педагога и режиссера Олега Загумённова).

Спектакль Алексея Логачева «Метод Грёнхольма» по пьесе Ж. Гальсерана в начале октября отправится на межрегиональный фестиваль «Волга театральная» в Самару.

Постановка Алексея Чернышёва «Приключения Тома Сойера» по роману Марка Твена приглашена на Международный Большой детский фестиваль в Москве. В середине октября спектакль будет показан на сцене Московского Губернского театра под руководством Сергея Безрукова. По словам директора театра Игоря Баголея, спектакль прошел довольно жесткий отбор, так как из 407 претендентов было отобрано лишь 40.

В октябре на Малой сцене театра режиссер из Москвы Елена Невежина представит пьесу Алексея Житковского о буднях воспитательницы детского сада «Горка» (Лучшая пьеса года на конкурсе современной драматургии «Кульминация», 2018).

- Для нашего театра важно работать со всеми возрастными группами. Спектаклей для подростков мало и мы хотим восполнить этот пробел, – отметил главный режиссер ТЮЗа Георгий Цнобиладзе.

В ноябре состоятся серия читок современных и классических пьес для подростков с артистами саратовского театра.

Следующий показ спектакля Георгия Цнобиладзе «Пиковая дама» состоится 31 октября.