Саратовский театр драмы откроет новый сезон спектаклем «Что делать?» по роману Н.Г. Чернышевского

Фото Армена Осипяна

15 сентября в Саратовском академическом театре драмы им. И.А.Слонова состоялась пресс-конференция, посвященная открытию нового 219-го театрального сезона. В ней приняли участие: директор театра - Владимир Петренко; художественный руководитель театра, народный артист России – Григорий Аредаков; лауреат Государственной премии, режиссер Игорь Коняев (Санкт-Петербург).

Саратовский академический театр драмы им. И.А. Слонова откроет 219-й сезон премьерой спектакля «Что делать?» по роману Н.Г. Чернышевского. Над постановкой работает лауреат Государственной премии Игорь Коняев (Санкт Петербург) на средства гранта, полученные театром от Министерства культуры РФ. Автор инсценировки – заведующая литературно-драматургической частью саратовского театра драмы Ольга Харитонова. Сценография Юрия Наместникова.

Фото Армена Осипяна

В дни премьеры зрители смогут увидеть выставку «Четыре Чернышевских Саратовской сцены», рассказывающую об актерах, которые в разные годы воплощали образ великого мыслителя и подвижника, - Иване Слонове, Георгии Сальникове, Александре Михайлове и Сергее Сосновском. Также перед спектаклем можно будет посмотреть телевизионный фильм «Великий демократ», снятый на саратовской студии в 1949 году, и документальную картину «Сны Веры Павловны» режиссера Светланы Прокудиной.

В октябре театр приступит к работе над двумя новыми спектаклями. Алесей Размахов, (участник творческой лаборатории эскизов саратовскому зрителю по спектаклю «Мы живем в чудесное время, Оля!» по пьесе московского драматурга Юлии Вороновой, займется сценическим прочтением книги известного журналиста и блогера Владимира Гуриева «Очень простое открытие, или Как превращать возможности в проблемы», которая составлена из текстов, опубликованных в его социальных сетях. Зрители увидят постановку в ноябре. А режиссер Евгений Маленчев начнет работу над спектаклем «Гедда Габлер» по классической пьесе норвежского драматурга Генрика Ибсена.

Также в октябре начнется предварительная работа над спектаклем по пьесе ирландского драматурга Брайана Фрила «Танцы на праздник урожая», удостоенного за нее премии Лоуренса Оливье и американской премии Тони. Над постановкой будет работать молодой режиссер Никита Бетехтин (ученик Виктора Рыжакова).

2 ноября мастерская народного артиста России Григория Аредакова представит на Малой сцене театра мюзикл по роману Виктора Гюго «Отверженные». Также в ноябре Саратовский театр драмы приглашен в Пензу на театральный фестиваль «МаскерадЪ» со спектаклем «Школа жен» по комедии Мольера.

В новом сезоне на Малой сцене театр приступает к осуществлению творческого проекта «Факультет нужных вещей» с целью привлечь внимание школьников к изучению литературного наследия. Юные зрителей будут приглашены на театрализованные прочтения нескольких классических текстов. К работе над проектом призваны ведущие мастера сцены и молодые артисты театра. 11 ноября заслуженный артист России Виктор Мамонов сыграет моноспектакль по фантастическому рассказу Ф.М. Достоевского «Сон смешного человека». А уже в декабре театр предложит прочтение маленькой трагедии А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери».

Фото Армена Осипяна

В преддверии Нового года и во время зимних каникул юным зрителям будет представлен увлекательный и красочных спектакль «Последний волшебник». Постановка режиссера Николая Покотыло и художника Юрия Наместникова. 31 декабря группа ведущих актеров-мужчин готовит для зрителей сюрприз в виде праздничного спектакля-концерта. По просьбе зрителей вечерние спектакли в субботу и воскресенье теперь будут начинаться в 17:00.

Владимир Петренко отметил, что театр участвует в проекте «Пушкинская карта». Уже две недели зрители в возрасте от 14 до 22 лет могут купить по этой программе билеты на спектакли октября. Модерацию прошли все постановки саратовского театра. На сегодняшний день куплено более 800 билетов. Также директор подчеркнул, что в театре вакцинировано уже 33% сотрудников (еще 13% не нуждаются в вакцинации, так как уже переболели).

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