Саратовцы стали меньше пить водку Фото: Иван ВИСЛОВ

Эпидемия коронавируса повлияла практически на все сферы жизни в стране и рынок алкогольной продукции не стал исключением.

В самый коронавирусный 2020 год в Саратовской области резко подскочили продажи водки. Статистику предоставили «КП-Саратов» в министерстве экономического развития области.

По данным Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС), в I полугодие 2020 года в регионе было продано 322,1 тыс. дал против 304,7 тыс. дал в I полугодие 2019 года. С началом постепенного выхода с самоизоляции продажи 40-градусного классического русского напитка стали падать: в I полугодие 2021 года продано только 318,3 тыс. дал. Подобная тенденция отмечается на федеральном уровне: все больше сограждан отказываются от водки, предпочитая другие крепкие напитки.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Декалитр (дал) - одна из объёмных основных мер в виноделии, по определению равна 10 литрам. В декалитрах традиционно ведётся учёт объёма напитков, разливаемых в стеклянные бутылки.

Саратовцы все чаще предпочитают не «беленькую», а что-нибудь поинтереснее, например, ром, коньяк, текилу, джин или виски. Данные по этим напиткам в Саратовской области следующие:

I полугодие 2019 года продано 133,6 тыс.дал

I полугодие 2020 года продано 146,5 тыс. дал

I полугодие 2021 года продано 165,9 тыс. дал

Это уже сопоставимо с половиной объемов проданной водки.

Учитывая, что большинство иных крепких алкогольных напитков в среднем стоят дороже водки, можно говорить о том, что саратовцы стали тратить больше денег на алкоголь.

Вместо водки саратовцы берут напитки - продукты дистиляции Фото: Иван МАКЕЕВ

Интересно отметить, что с пивом наблюдается тенденция совершенно противоположная водочной. В 2020 году, жители региона стали массово отказываться от него, а по завершению самоизоляции наоборот вернулись к солодовому напитку:

I полугодие 2019 года продано 5306,2 тыс. дал

I полугодие 2020 года продано 3921,4 тыс. дал

I полугодие 2021 года продано 5203,5 тыс. дал

Продажи вина в Саратовской области, по данным регионального минэконома, продолжают снижаться, несмотря на рост предпочтений этого напитка в Европе и в России:

I полугодие 2019 года продано 632,5 тыс. дал

I полугодие 2020 года продано 621,3 тыс. дал

I полугодие 2021 года продано 564,2 тыс. дал.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Отдельным пунктом стоит отметить резко возросшее потребление контрафакта. В ГУ МВД по Саратовской области «КП-Саратов» рассказали, что в 2020 году правоохранители выявили 67 таких преступлений, а в 2021 году уже 98 эпизодов. Всего за семь месяцев текущего года было изъято 38 100 литров спиртосодержащей продукции.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Говоря о более локальных факторах, влияющих на потребление алкоголя, нельзя не упомянуть праздники, когда ограничена продажа алкоголя за исключением оптовых поставок и торговли в заведениях общепита.

Всего в году таких дней в Саратовской области шесть: 25 января (День студента), 25 мая (Последний звонок), 1 июня (Международный день защиты детей), 27 июня (День молодежи), 1 сентября (День знаний) и 11 сентября (День трезвости).

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как считает глава Саратовского областного отделения общества трезвости Наталия Королькова, подобные мероприятия крайне полезны.

- Мы вновь приучили людей к слову трезвость. Саратовцы первыми в России возродили эту традицию. Сам по себе День трезвости, конечно, не может приучить горожан жить без алкоголя, однако таким образом мы помогаем расставить правильные акценты: напомнить о важности здорового образа жизни, - рассказала Королькова корреспонденту «КП-Саратов».

Мнение о том, что жители региона заранее закупаются алкоголем перед Днем трезвости, Наталия Александровна не разделяет.

- Главный показатель роста потребления алкоголя – это резкое увеличение числа пациентов с белой горячкой в психиатрических клиниках и больницах. Перед и после Дня трезвости таких изменений не наблюдается, - рассказала общественница.

Владелец сети магазинов «Фанагория» Андрей Руфанов придерживается иного мнения.

- Перед так называемыми Днями трезвости продажи алкогольной продукции в магазинах стабильно растут на 30 процентов. После праздника все возвращается к ожидаемым показателям, - рассказал «КП-Саратов» представитель алкобизнеса.

Стоит также отметить, что в целом на сегодняшний день Саратовская область не относится к регионам России, где покупают больше всего спиртного. По данным Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, область не входит в первую десятку регионов по потреблению алкоголя в абсолютных показателях.