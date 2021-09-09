Экономим осенью: как жителям Саратова уменьшить расходы, ни в чем себе не отказывая

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Осень - это всегда время дополнительных расходов. Нужно купить теплую одежду, приходится тратить деньги на витамины и лекарства, ведь с наступлением холодов начинается сезон простуд. Если дома прохладно, некоторые пользуются обогревателями, а значит подрастает и квартплата. Рассказываем, как и на чем жителям Саратова и области экономить осенью, чтобы сильно не ограничивать себя в тратах и не отказываться от привычек.

За овощами и фруктами - на ярмарки

Осенью свежие и полезные продукты, выращенные фермерами и садоводами, можно купить дешевле. В сентябре в Саратов начали работать три сельскохозяйственные ярмарки. Они находятся в поселке Юбилейный, в Заводском районе на пересечении улиц Пензенская и Томская, а также в поселке Елшанка по адресу Московское шоссе, 61. Посетить ярмарки можно с 8:00 до 16:00 часов. Купить там можно не только овощи и фрукты, но и мясо, молочные продукты, рыбу, птицу домашнюю, яйцо, хлебобулочные и макаронные изделия, крупы, мед. А до 30 сентября на Театральной площади в Саратове действует ярмарка плодоовощной и ягодной продукции, она работает с 8 утра. Если есть возможность, обязательно делайте овощную, грибную и ягодную заморозку на зиму - потом меньше придется тратиться в магазинах.

На природу и за грибами - на электричке

В сентябре так хочется успеть «поймать» последние теплые деньги уходящего года, поэтому многие стараются чаще выезжать на природу - сходить в поход, посидеть у костра. Ну и, конечно, в начале осени начинается грибной сезон, когда жители Саратова и области массово едут в лес. Использовать для таких поездок электрички не только удобно, но и выгодно. Сейчас жители и гости Саратовской области смогут ездить в электричках с кэшбеком 10% от стоимости проезда (но не более 20 рублей за одну операцию). Скидка действует, если покупать билеты с помощью карты платежной системы «Мир» в мобильном приложении «РЖД Пассажиры», стационарных билетных кассах и мобильных терминалах в вагонах. После оплаты со счета карты будет списана полная стоимость билета, но уже спустя несколько минут сумма скидки будет возвращена на карту. Так что, если планируете отдых на природе - выбирайте место и изучайте расписание электричек. Но не затягивайте, так как скидка действует только до 30 сентября.

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Для поездок на работу и учебу - льготные проездные

Пассажирами электричек в Саратове и области становятся не только дачники и любители природы. Ежедневно тысячи людей добираются на электропоездах до работы или учебы - железнодорожный вокзал расположен на улице Московской, это почти центр Саратова. Электрички выбирают и пенсионеры, и студенты, потому что железнодорожный транспорт не зависит от погоды и пробок. А еще потому, что при проезде в электричке действует множество льгот. Студенты и школьники с 1 сентября могут ездить с 50%-ной скидкой, для учащихся Саратовской области льготы действуют с 1 сентября до 15 июня. Для получения льготы достаточно предъявить студенческий билет или справку с места учебы. Ну а остальные до конца сентября могут воспользоваться кэшбеком при оплате проезда картой отечественной платежной системы.

В магазин - с приложением

Чтобы узнать, какие продукты в том или ином магазине продаются по акции или со скидкой, не обязательно собирать буклеты, купоны и следить за объявлениями. Почти у каждой крупной сети супермаркетов есть свое приложение для смартфона, в котором можно узнать цены и скидки. Информацией польза «фирменных» приложений не исчерпывается – они позволяют копить бонусы и покупать некоторые товары по специальным клубным ценам. Кроме того, существует множество агрегаторов, которые сравнивают цены по разным категориям – авиабилеты, отели, такси, лекарства. Если взять в привычку, сверять цены в этих приложениях, можно выхватывать самые выгодные акции и неплохо экономить.