Одна подписка и огромный выбор сервисов: СберПрайм+ от Сбера

СберПрайм+

Что лучше: сразу собрать ребенка в школу за пять тысяч рублей или растянуть оплату на полгода, но в итоге отдать 20 тысяч? Большинство простых россиян, по возможности, предпочтут первый вариант. Никто не любит тратить лишние деньги и время на решение финансовых вопросов. Деньги и время… Всегда ли мы распоряжаемся ими с пользой? Открыть неожиданные возможности для себя поможет новое предложение от Сбера: подписка СберПрайм+

Управление подпиской СберПрайм+ крайне простое

СберПрайм+ позволяет всего 399 рублей в месяц или за 3 990 рублей в год получить доступ к огромному выбору сервисов, в том числе бесплатных:

- Мультимедийный сервис Okko: более 80 тысяч фильмов и сериалов по подписке «Оптимум» и скидка 20 процентов на покупку новинок

- Мобильная связь от СберМобайл: бесплатно 150 минут и 3 Гб в тарифе «Старт»

- Музыка в СберЗвуке: 50 миллионов треков бесплатно и без рекламы

- Доставка еды в Delivery Club: скидка 10 процентов на 10 заказов в месяц

- Облачное хранилище данных СберДиск: 30 Гб и скидка на расширение диска

Вот лишь некоторые возможности, которые предоставляет подписка СберПрайм+

В современном мире одной из самых ценных валют становится время. Подписка на СберПрайм+ помимо удобства, потому что все сервисы объединены одной подпиской, открывает и новые возможности для эффективной организации своего дня. Зачем тратить время и силы на поход в магазин, если можно заказать доставку продуктов в СберМаркет? СберМаркет уже сотрудничает с такими компаниями, как METRO, АШАН, Лента, Магнит и другими торговыми сетями, список которых постоянно расширяется. Удобный сервис позволяет быстро повторить заказ полюбившегося набора продуктов. Выбор качественных товаров можно смело оставить курьеру: сервис отвечает за максимальный контроль качества. Использование СберМаркета позволяет без проблем сохранить около 400 рублей в месяц, а сэкономленное время можно потратить на ужин в хорошей компании или отдых с семьей.

Другой стремительно набирающий популярность сервис от Сбера – Ситимобил. Вместе со СберПрайм+ поездки на такси обойдутся дешевле в среднем на 160 рублей в месяц.

В СБЕР ЕАПТЕКЕ можно заказать лекарства онлайн и курьер доставит их в короткие сроки. А широкий выбор медицинских товаров и консультаций от профессионалов позволяют обеспечить самым необходимым любого клиента. С подпиской СберПрайм+ доставка будет бесплатной.

Помимо доступа к широкому выбору сервисов подписка на СберПрайм+ позволяет также пользоваться СберКартой Прайм. Это карта с бесплатным обслуживанием и уведомлениями. Она позволяет снимать суммы до 500 тысяч рублей в банкоматах по всему миру без комиссии.

Также подписка позволяет получать бонусы СберСпасибо, которые в будущем можно потратить у партнеров. Так, например, при заправке на АЗС начисляется 10% от стоимости, до 10% можно получить и при поездке на такси Ситимобил, а в кафе и ресторанах – до 5%.

Управление подпиской СберПрайм+ крайне простое, интуитивно понятное. Доступ на смартфоне можно открыть через Сбер ID: абсолютно безопасную систему, позволяющую объединить пароли на всех используемых сервисах.

Каждый из нас ходит в магазин, заказывает еду для встреч с друзьями, слушает музыку, ездит на такси, ходит в кафе, смотрит фильмы и сериалы, пользуется мобильной связью и интернетом. СберПрайм+ позволяет найти новые возможности буквально во всем, что нас окружает. Вместе они составляют так называемую экономику потребления: стиль жизни при котором время, силы и деньги максимально эффективно расходуются сейчас, чтобы получить выгоду в будущем.

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