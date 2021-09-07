Антикоррупционный пробег общественников и Новых людей добрался до Саратова

В Саратовскую область 6 сентября в рамках всероссийской программы по выявлению злоупотреблений в сфере грузоперевозок прибыла группа общественного контроля Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс».

Возглавил ее президент «Грузавтотранса» Владимир Матягин под эгидой «Новых людей» и при поддержке Следственного комитета России (СКР).

Ранее Владимир Матягин собрал информацию от дальнобойщиков о регионах с самыми явными коррупционными поборами. Кроме Москвы и Московской области партийцы вместе со специалистами намерены проверить состояние дел еще в 14 городах по маршруту следования: Нижнем Новгороде, Казани, Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, Самаре, Воронеже, Волгограде, Ростов-на-Дону, Ставрополе, Краснодаре, Симферополе и Саратове.

Предварительно проанализированную информацию Матягин изложил в видеообращении к председателю следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Глава Следственного комитета откликнулся и поручил сотрудникам СКР принять участие в инициативе общественников и оказать содействие по этому проекту.

В Саратове Матягин рассказал, что уже третью неделю проводит в инспекционной поездке и контролеры побывали к моменту приезда в Саратов уже в восьми регионах. По его словам, везде он наблюдает похожие системные нарушения.

- При прохождении автоматической рамки на показатели тоннажа влияет огромное количество факторов – от колейности до скорости ветра. А штрафы достигают 100-500 тысяч рублей. Понять, что зафиксирован перегруз невозможно, проверить показатели автоматического пункта на контрольных стационарных весах тоже, - рассказал Владимир Матягин.

В ходе общения участникам круглого стола показали небольшое видео, как в Самарской области для объезда пункта весового контроля построили отдельную дорогу. При чем сделали это представители дорожной организации, работающей на государственном объекте. Дело в том, что их грузовики также не соблюдают правила перевозок и рискуют нарваться на штрафы.

Больше всего, при этом, перевозчиков раздражает несправедливость, когда все сделано для взимания штрафов, но ничего, чтобы была возможность работать в рамках закона и соблюдать все правила. Кроме того, под штрафы обычно попадают именно легальные перевозчики, а вот работающие в тени от ответственности уходят – «их ловить не интересно».

Матягин заметил, что в 2024 году планируется открыть 417 автоматических пунктов весогабаритного контроля не только на региональных, но и на федеральных трассах. Если они также станут работать с подобными «допусками» и назначать грузоперевозчикам миллионные штрафы, это не только приведет к краху отрасли грузоперевозок - рухнет вся экономика страны. Сегодня именно грузоперевозчики обеспечивают население продуктами и товарами, и проблемы перевозчиков отразятся на кошелька каждого россиянина.

Представители перевозчиков Саратовской области пожаловались, что сегодня заказчик или грузоотправитель обычно заставляют водителя перегружать машины. Поскольку заработок водителя ставят в зависимость от перевезенного тоннажа, те вынуждены брать на себя риск и ехать с перегрузом, «убивая» дороги.

Здесь общественники с учетом опыта других регионов предложили, что ответственность за перегруз машины должен нести не перевозчик, а заказчик перевозки или грузоотправитель, которые вынуждают водителя брать лишнее.

- Например, можно запретить в портах принимать перегруженные машины с зерном, лишать лицензии карьеры, с которых едут перегруженные грузовики. Законпроект «Об автомобильных грузоперевозках» лежит на полках в Госдуме уже четыре года там давно нужны новые люди для его рассмотрения и принятия.

Он заметил, что системно проблемами грузоперевозчиков никто из представленных сегодня в Госдуме политических сил не занимается. «Новые люди» – единственные, кто включил предложения ассоциации «Грузавтотранс» в свою программу. Между тем в России работает около 6,5 миллионов единиц грузового транспорта. В сфере их обслуживания занято более 15 млн человек, а с учетом членов их семей – это несколько десятков миллионов человек, живущих в постоянном состоянии нестабильности и неопределённости.

Обсуждая ситуации в Саратовской области и в целом по стране перевозчики сошлись во мнении, что только общественный контроль и огласка проблем в СМИ поможет сдвинуть решение этой проблемы с мертвой точки в рамках закона.