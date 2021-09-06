Нападение собак на косуль в профилактории «Сокол»: часть животных исчезла, оставшиеся ранены

Сейчас животные выглядят подавленными

Сегодня, 6 сентября, стали известны подробности инцидента в профилактории «Сокол». Руководство цента подтверждает, что безнадзорные животные напали на косуль, однако заверяет, что все животные выжили.

На территории профилактория есть зеленая зона с вольером

Профилакторий «Сокол» находится по адресу Лунная, д. 27А/1 в Саратове. Вход на территорию оздоровительного комплекса свободный, а напротив фитнес-центра есть небольшая зеленая зона. В тени деревьев спрятан вольер с животными. Как сообщают саратовцы, раньше там было четыре косули: две взрослые и два детеныша, а также коза и баран. Постояльцы и жители окрестных домов очень любят приходить к ним, кормить и фотографировать. Корреспондент КП-Саратов провел на месте около часа и все это время косули не оставались без внимания. К несчастью, копытные заинтересовали не только мамочек с детьми, но и бродячих собак.

На косулях хорош видны следы укусов

На месте много собачьих следов

Яма и следы собак

На этих выходных у «Сокола» произошел очень неприятный случай: с утра дети, которые пришли покормить косуль, обнаружили, что в вольере только две взрослые особи, а остальные животные пропали. При этом свидетели заметили на телах животных кровавые раны. Как пояснила очевидец, ночью на копытных напали бродячие собаки. Эта ситуация очень встревожила горожан: обратившиеся к КП-Саратов читатели полагали, что пострадавшие останутся без ветеринарной помощи.

Вход в оздоровительный центр открытый

Сегодня информацию о нападении собак подтвердило и руководство гостинично-оздоровительного комплекса «Сокол». По версии Шамиля, пожелавшего не сообщать свою точную должность в организации, все животные выжили. Он сообщил, что двух маленьких косулей забрали на другой объект, а козу и барана скоро вернут обратно к взрослым особям. Однако пока их нигде не видно. На место событий и вчера, и сегодня выезжали специалисты регионального управления ветеринарии. Они осмотрели пострадавших животных и обработали их раны. Также представители ведомства оформили заявку на отлов безнадзорных животных.

Для косуль заготовлено сено

Ситуацией также заинтересовался региональный комитет охотничьего хозяйства и рыболовства. Сегодня «Сокол» должен посетить инспектор.

- Мы выясним, что произошло, в каких условиях содержались животные, откуда они появились и другие обстоятельства случившегося. Возможно, владельцы подобрали косуль, пострадавших в ДТП. Такое случается нередко, - сообщают в ведомстве и поясняют, что ситуация с дикими животными, содержащимися в городе, всегда сложная: формально ни одно ведомство за них не отвечает. Управление ветеринарии занимается домашними животными, а также безнадзорными. Комитет же несет ответственность за диких животных (тех видов, на которые ведется охота) в лесу или на территории охотничьих хозяйств. Деятельность же подобных вольеров, как и частных минизапарков регулировать очень проблематично.

Остро стоит проблема и с собаками.

- Мы неоднократно просили признать безнадзорных собак охотничьим ресурсом, чтобы получить полномочия для регуляции их численности. Мы вносили соответствующий проект в облдуму. На региональном уровне он не прошел, тем более не пройдет на федеральном: защитники животных строго стоят на страже интересов собак. Интересы же других видов никак не учитываются: зимой собаки массово уничтожают косуль и других копытных: в глубоком снегу они становятся легкой добычей для голодных стай. Подобная проблема остро стоит во всех регионах, — рассказали в комитете.

Сейчас на Лунной тихо: косули в вольере выглядят напуганными и подавленными, на них заметны кровавые раны. Все повреждения уже обработаны специалистами. Животные не отказываются от еды, в вольере они едят хлеб и кукурузу. Рядом с ним заготовлено сено. Рядом с вольером заметна глубокая яма, вокруг которой множество следов крупных собак. Предположительно именно через подкоп хищники добрались до своих жертв. Сейчас яма засыпана. Бродячих собак поблизости не видно. Однако надолго ли, пока сказать сложно.

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