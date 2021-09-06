Пушкинская карта в Саратове: квесты в музее и творческие проекты от подростков

В Саратовской области стартовала «Пушкинская карта»

В пресс-центре "КП-Саратов" 3 сентября прошла встреча, посвященная открытию по всей России уникальной культурной программы «Пушкинская карта». Главным спикером выступила замминистра культуры Саратовской области Светлана Каляева.

Пушкинская карта – это пластиковая карта с депозитом в три тысячи рублей, которые можно тратить на посещение музеев, концертных залов и других учреждений культуры. В следующем году счет увеличат до пяти тысяч. Пушкинскую карту могут получить лица от 14 до 22 лет на портале Госуслуги.

Музеи готовят особые выставки и квесты для молодежи

В связи с запуском Пушкинской карты в музее Радищева экспозиция была адаптирована к молодежному восприятию.

- Разработкой проекта Пушкинская карта занимались в том числе сами подростки. Благодаря ним у нас есть понимание, как доносить искусство до молодежи, - рассказывает директор музея Людмила Калинина.

- В музее-усадьбе Чернышевского проходит выставка книг из коллекции его фонда, готовятся интерактивные квесты на экспозициях и интерактивные лекции. Мероприятия на сентябрь уже разработаны. По четвергам музей работает до 22:00, - приглашает директор музея-усадьбы имени Николая Чернышевского Елена Манова.

- Билеты в подключенное к программе учреждение культуры можно купить на его сайте, в том числе и по пушкинской карте. На календарь карты занесено более 200 событий. Жители районов смогут посетить мероприятия, сверяясь с гастрольным графиком учреждений культуры. Приобщиться к прекрасному смогут даже жители малых населенных пунктов, - отмечает директор саратовской филармонии Анэта Николаева.

Потратить деньги на карте надо до конца этого года, иначе они сгорят, как костры рябин. Воспользоваться ей можно во всех муниципалитетах нашей области. Приложение на смартфоне будет транслировать расписание мероприятий в районе пребывания обладателя карты.

На сегодняшний день в проекте от Саратовской области участвуют 23 учреждения: 11 государственных (шесть театров, четыре музея, филармония); 8 муниципальных и две некоммерческие организации.

Не секрет, что особую роль в Саратовской области играет тема космоса, Юрия Гагарина и Германа Титова. В связи с грядущим 60-летием полета Германа Титова, в регионе запланирована масса уникальных мероприятий.

- Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина является филиалом исторического парка «Моя история» и все его мероприятия также размещаются на календаре событий. Сам парк работает на безвозмездной основе. Сейчас там проходит выставка, посвященная Герману Титову, ее можно посмотреть абсолютно бесплатно, - рассказывает Светлана Каляева, - В связи с юбилейной датой запланирован очень большой календарь событий в Парке покорителей космоса. Пока организаторы не раскрывают это сюрпризы, однако точно будут грандиозные события, - поясняет замминистра.

По словам Светланы Каляевой, Пушкинская карта будет способствовать популяризации космической тематики в регионе. Множество выставок о космонавтике проходят по ней, филармония проводит концерты на тему космоса. Гости из других регионов и стран смогут приехать и поучаствовать в уникальных мероприятиях при помощи Пушкинской карты. Таким образом, программа способствует продвижению культуры и развитию туризма в регионе.

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