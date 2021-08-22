«Главное, чтобы женщины рожали»: саратовский минздрав прокомментировал жалобы на ужасающие условия в роддомах

Фото регионального минздрава

Пока в Саратове под коронавирусные госпитали закрывают роддомы, в оставшихся открытыми для рожениц учреждениях ожидаемо накаляется ситуация. Несмотря на то, что дополнительные койки разворачивают, женщины жалуются не на недостаток мест, а на невнимательность со стороны «зашивающегося» персонала. Намедни в одном из саратовских сообществ в соцсети горожанка пожаловалась на условия в Клиническом перинатальном центре на Зерновой. Ситуацию прокомментировал советник регионального министра здравоохранения Александр Колоколов.

Жительница Саратова пишет, что из-за того, что в четвертом роддоме проводят плановые санэпидем мероприятия, всех рожениц стали свозить на Зерновую:

- Закрыли четвертый роддом на помывку на месяц почти, остался второй и перинатальный на Зерновой. Всех женщин везут именно в перинатальный, потому что второй роддом принимает 50/50 здоровых и женщин с ковидом, - обрисовывает ситуацию горожанка.

Женщина рассказывает, что персонал попросту не справляется с наплывом пациенток. По словам жительницы Саратова, акушерки и врачи не имеют физической возможности уделить должное внимание всем роженицам. Горожанка утверждает, что медики быстрее подходят к тем, кто громче кричит, в то время как во время родов очень важно не кричать, а правильно дышать:

- А что делать женщинам, которые рожают в первый раз? Их никто не направляет, не объясняет. И это только верхушка, что здесь творится: не буду вдаваться в подробности, - пишет возмущенная женщина, обращаясь к властям с просьбой открыть ещё один роддом.

В комментариях женщины присоединились к возмущению автора поста. Многие описывают похожую ситуацию. Большая часть горожанок рассказывает об отсутствии горячей воды и неуважительном отношении со стороны персонала.

- Неудивительно, что рожать не хотят. Если даже элементарно нормальных условий для этого нет, - пишет Ангелина Вернер.

- Перинатальный на Зерновой вообще разочаровал. Рожала первенца в прошлом году, если в патологии с тебя пылинки сдувают, то в родовом отделении атас полный. Врач, которая принимала роды, орала матом и угрожала, что, если будут отзывы плохие, в суд пойдёт. В послеродовой палате не было воды горячей, текла ледяная – в ней не то чтобы ребёнка подмыть, в ней самой купаться невозможно было, - делится Надежда Биркалова.

- Езжайте в Энгельс. Прекрасный персонал! В дородовом и в родовом, и после, и даже в реанимации побывала. Везде хорошее отношение было. Ещё и в палатах по два человека было. А кто-то вообще один, - рассказывает Ника Новик. К похвале энгельсского роддома присоединились ещё несколько женщин.

Михаил Ламонов обратил внимание саратовцев на первопричину образовавшейся ситуации:

- Власти, конечно, во многом виноваты, но в данной ситуации виноват только народ. Продолжайте не прививаться, и тогда точно закроют все родильные дома. Да что там про прививку говорить, многие даже руки не моют лишний раз, - к сожалению, его мнение не снискало популярности. Саратовцы не увидели связи между перепрофилированием роддомов под ковидные госпитали и необходимостью вакцинироваться.

Анастасия Хохлова резюмировала общее настроение жителей региона:

- Роддома должны оставлять, а для ковида должны строить больницы.

В региональном минздраве оперативно отреагировали на жалобы и взяли ситуацию на контроль. Александр Колоколов рассказал «Комсомолке», что положение вещей, описанное жительницами Саратова, не вполне имеет отношение к действительности:

- В Саратовской области достаточное количество учреждений родовспоможения: роддомов, перинатальных центров и так далее. Та ситуация, которую обрисовывает женщина, в перинатальном центре на Зерновой – она немного не такая. Там действительно в связи с тем, что перинатальный центр восьмой горбольницы закрыт на плановую помывку – не на месяц, а на две недели, большую часть пациенток доставляют в центр на Зерновой. Там перепрофилировано ещё одно отделение, то есть открыты дополнительные койки.

Фото регионального минздрава

В коридорах мы никого не кладем. Каждая женщина, которая находится в перинатальном центре, понимает, что есть такие помещения, как предродовые палаты, залы. То есть, перед тем как женщину направляют непосредственно на родоразрешение, она некоторое время лежит вот в том холле перед родовым залом. Поэтому, может быть, кто-то посчитал, что это коридор.

В любом случае, мы сигнал приняли, ситуацию на контроль взяли. Ещё раз повторю: у нас недостатка в перинатальны центрах, в койках нет. В случае их нехватки, мы оперативно откроем дополнительные отделения. Главное, чтобы женщины рожали. Мы сейчас видим наплыв беременных – это хорошо, это значит, что рождаемость в области повышается, и мы всецело это поддерживаем и будем различными способами это стимулировать. Только рожайте, ради бога, рожайте, больше и чаще!

На вопрос о том, откуда возьмется персонал, который будет обслуживать потенциальные дополнительно развернутые койки, Колоколов ответил так:

- Персонал есть. Недостатка персонала в учреждениях мы не видим. Он [персонал] есть.

Таким образом, с точки зрения минздрава – всё в роддомах отлично и хорошо. Только вот сами роженицы почему-то недовольны. Ну, бог с ними, всем же известно, что беременная женщина – существо нервное, раздражительное и обремененное обусловленными гормональной нестабильностью перепадами настроения. Наверное, и холодную воду от горячей отличить не могут, бедолаги.

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