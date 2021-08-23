Минтранс: жителям Духовницкого придется потерпеть без моста 1,5 года

Мост через Малый Иргиз

В минтрансе Саратовской области объяснили, почему у региона нет возможности построить временную переправу, пока идет ремонт моста через реку Малый Иргиз.

На время реконструкции жители Духовницкого района останутся без переправы в Балаково. Будет перекрыт мост через речку Малый Иргиз между селами Новозахаркино и Полеводинское Духовницкого района. Для того, чтобы доехать до Балакова придется делать 70-километровый крюк через Пугачев. Местных жителей это факт не радует.

Ремонт моста через Малый Иргиз должен начаться во второй половине августа 2021 года.

Сразу после известия о его ремонте от жителей Духовницкого стали поступать вопросы о создании временной переправы, однако в минтрансе сообщили, что реализовать этот проект не удастся по объективным причинам.

- Условия в районе проведения работ очень непростые, река в этом месте глубокая, а течение сильное, - пояснили в пресс-службе регионального минтранса, - условно говоря, строительство временной переправы будет стоить около 200 миллионов при том, что строительство полноценного, постоянного моста обойдется в 479 миллионов рублей. При этом мост должен простоять 50 лет, а переправу с вводом в эксплуатацию отремонтированного моста разберут. На эти деньги можно отремонтировать дорогу к какому-нибудь селу, например, - рассказал "КП-Сакратов" представитель минтранса.

Чиновнки минтанса вместе с администрацией Духовницкого муниципального образования, представителями проектной организации ООО «Институт «Проектмосто-реконструкция», ГУ МЧС России по Саратовской области в Балаковском и Духовницком районах и Министерства обороны обсудили возможность организовать альтернативные маршруты объезда из-за строящегося моста. Рассматривались такие варианты как перевозка баржами, понтонный мост, временный мост выше по течению и т.п. С учетом обеспечения безопасности дорожного движения, технических и финансовых возможностей и специфики русла реки Малый Иргиз на участке строительства моста пришли к единому мнению.

Транспортное сообщение с поселком Духовницкое после закрытия моста будет осуществляться автобусами маршрута № 505 «Балаково – Духовницкое», частными перевозчиками, автотранспортом физических лиц и организаций через Пугачёв.

На данный момент Министерством транспорта и дорожного хозяйства региона ведется конкурс на поиск перевозчика. Заявки принимаются с 9 августа по 9 сентября. По результатам конкурса определится исполнитель на маршрут №612 «Духовницкое - Балаково - Маркс - Саратов».

Сейчас функционирует маршрут № 505 «Балаково-Духовницкое», который совершает четыре рейса в день. Из Балакова в Саратов общественный транспорт отправляется каждые полчаса.

В министерстве отметили, что автодорожный мост через реку Малый Иргиз введен в эксплуатацию в 1969 году и с тех пор на нем ни разу не проводился капитальный ремонт. По данным экспертизы, мост находится в неудовлетворительном аварийном состоянии. Ремонт моста обещают выполнить в максимально короткие сроки, однако даже при выполнении этих обещаний, он займет как минимум 1,5 года.

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