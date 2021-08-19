В центре Саратова «помыли» представителя «Энергосбыта плюс»

Фото партии "Новые люди"

Несколько десятков домов в Саратове и области на все лето остались без горячей воды. А периодические отключения в разных районах приобрели массовый характер. Новые люди решили указать власти на проблему необычным перфомансом. Помимо этого, сторонники партии готовят обращения в мэрию и прокуратуру.

В этом году регулярные отключения горячей воды коснулись Ленинского, Заводского и Кировского районов Саратова, городов Энгельса и Балаково. После традиционных гидравлических испытаний вода так и не вернулась в сотни домов. По подсчетам администрации, в начале августа без горячей воды оставались около 30 тыс. жителей области.

Ситуация повторяется из года в год, а решать проблему власти не спешат. Коммуникации изношены в буквальном смысле слова до дыр. Порывы происходят один за другим. Но коммунальщики по-прежнему обходятся мелким ремонтом. Забивают дырки деревянными чопиками вместо того, чтобы заменить наконец все трубы. «Такое ощущение, что они просто боятся — если сделать все на совесть, потом они останутся без работы. Так и тянут каждое лето деньги на очередной «ремонт», сетуют жители.

Фото партии "Новые люди"

Пока УК преследуют свои финансовые интересы, люди месяцами сидят без горячей воды. На ул. Степана Разина 62/76, ул. Зарубина 186, ул.Кутякова, 164 и в нескольких домах по ул. Посадского, Университетской и Большой Садовой горячей воды нет с 12 мая.

Да и с холодная подается с перебоями. На верхних этажах она в лучшем случае течет тоненькой струйкой. Чайник набрать еще удается, а о том, чтобы запустить стиральную машину, и речи быть не может.

Причина — все те же старые трубы, которые не ремонтировали более 40 лет. Они не выдерживают давления. «Даже если нам сейчас дадут воду с хорошим напором, до квартир она не дойдет, трубы начнут фонтанировать еще на входе в дом», считает председатель совета дома по ул. Степана Разина, 62/76 Виктор Плотников. Поэтому первым делом нужно капитально обновлять систему. С такой просьбой обращались и в городскую администрацию, и в УК. Но результата нет.

Фото партии "Новые люди"

Сейчас вместе со сторонниками партии «Новые люди» жители готовят коллективное заявление в прокуратуру. Его уже подписали более 100 человек. Еще 400 поддержали петицию, которую партия направит в мэрию. Новые люди предлагают бороться не с последствиями, а с причинами проблемы. Коммунальщики должны отказаться от бесконечного «латания дыр», а вместо этого провести масштабную реконструкцию системы водоснабжения.

Фото партии "Новые люди"

Свою позицию в партии решили обозначить необычным образом. В центре города прошел перфоманс. Волонтеры с помощью мыла, мочалок и щеток «отмыли» в тазу актера, изображающего представителя ресурсоснабжающей организации «Энергосбыт плюс». «Отмывали от старого мышления, старых подходов, рассказал председатель регионального отделения Новых людей Андрей Зобнин. — Мы хотим, чтобы коммунальные службы работали по-новому. Так, как должны работать, а не так, как они хитрят сейчас».