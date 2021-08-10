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Происшествия10 августа 2021 1:00

Пожар в саратовском цирке: он проработал всего месяц после окончания многолетней реконструкции

Труппа уехала на гастроли в сельский район, но большинство животных остались в загоревшемся здании
Наталия Калинина
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В Саратове загорелся недавно отреставрированный цирк

В Саратове загорелся недавно отреставрированный цирк

Сегодня, 10 августа, загорелся купол цирка имени братьев Никитиных в Саратове.

Информация о возгорании поступила в МЧС в 13:53. Пожарно-спасательные подразделения выехали по вызову № 3, то есть специалисты оценили обстановку, как сложную, были запрошены дополнительные силы. Свидетели сообщили о том, что купол цирка затянут дымом.

На место прибыли 15 пожарных расчетов

На место прибыли 15 пожарных расчетов

На место прибыли 15 расчетов. Были сформированы три боевых участка. Здание отключили от сети электропитания, в данный момент идут работы по вскрытию конструкций купола.

По предварительной информации, при проведении сварочных работ отлетела искра и загорелись конструкции под обшивкой купола.

Сейчас проходит эвакуация животных: львов, собак, попугаев. Сотрудники администрации, совместно со спасателями выводят клетки во внутренний двор здания. Сотрудники цирка утверждают, что оставшимся в цирке животным ничего не угрожает.

Площадь пожара составила 50 кв. метров

Площадь пожара составила 50 кв. метров

Сначала сотрудники пожарной службы определили отдельные скрытые очаги площадью по 0.5 кв.м вокруг купола. Идут работы по вскрытию и проливке конструкций. Затем очаг пожара был локализован, его площадь составила к тому моменту уже 50 кв.м. По сообщению специалистов горел утеплитель и обрешетка купола.

Директор цирка Татьяна Гаранина сообщила корреспонденту "КП-Саратов", что сейчас она вместе с труппой находится на выезде в Балтайском районе области. Сегодня в селе Балтай состоялось благотворительное шоу для детей «Принц цирка» в рамках акции «Цирк – детям села».

Губернатор Валерий Радаев уже поручил зампреду Александру Соловьеву разобраться в причинах пожара и оказать необходимую помощь в скорейшем восстановлении пострадавшего здания. Он также поручил зампреду совместно с Государственной противопожарной службой оценить соблюдению правил противопожарной безопасности на объекте.

Густой дым шел из-под купола цирка

Густой дым шел из-под купола цирка

В министерстве информации области подтвердили, что площадь возгорания составила 50 квадратных метров с большой площадью задымления.

Предварительно причина возгорания - нарушение техники безопасности при проведении строительных работ.

В миниформе отметили, что четко сработала пожарная сигнализация и слаженность действий пожарных и спасательных расчетов.

Животные, участвующие в представлениях, не пострадали и были вовремя эвакуированы.

Окончательно пожар ликвидировали в 15.15 по саратовскому времени. Никто не пострадал.

Предварительно обозначенная причина возгорания - нарушение техники безопасности при проведении строительных работ.

Пожар в саратовском цирке 10.08.21

Напомним, реконструкция цирка имени братьев Никитиных – один из самых известных долгостроев Саратова. Реконструкция длилась четыре года. Ремонт неоднократно затягивался, вызывая негативную реакцию властей и горожан.

Первое после простоя представление состоялось 3 июля и имело большую успех. На представления программы «Принц цирка» в обновленном здании еще до их начала продали более пяти тысяч билетов. Программа включает водное шоу, выступление гимнастов и жонглеров, а также экзотических животных, в том числе африканских львов. Следующее шоу должно пройти по плану в этот четверг, 12 августа.

UPD Стало известно, что восстановительные работы в цирке займут около двух недель.

Загорелся реконструированный саратовский цирк
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