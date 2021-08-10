В Саратове загорелся недавно отреставрированный цирк

Сегодня, 10 августа, загорелся купол цирка имени братьев Никитиных в Саратове.

Информация о возгорании поступила в МЧС в 13:53. Пожарно-спасательные подразделения выехали по вызову № 3, то есть специалисты оценили обстановку, как сложную, были запрошены дополнительные силы. Свидетели сообщили о том, что купол цирка затянут дымом.

На место прибыли 15 пожарных расчетов

На место прибыли 15 расчетов. Были сформированы три боевых участка. Здание отключили от сети электропитания, в данный момент идут работы по вскрытию конструкций купола.

По предварительной информации, при проведении сварочных работ отлетела искра и загорелись конструкции под обшивкой купола.

Сейчас проходит эвакуация животных: львов, собак, попугаев. Сотрудники администрации, совместно со спасателями выводят клетки во внутренний двор здания. Сотрудники цирка утверждают, что оставшимся в цирке животным ничего не угрожает.

Площадь пожара составила 50 кв. метров

Сначала сотрудники пожарной службы определили отдельные скрытые очаги площадью по 0.5 кв.м вокруг купола. Идут работы по вскрытию и проливке конструкций. Затем очаг пожара был локализован, его площадь составила к тому моменту уже 50 кв.м. По сообщению специалистов горел утеплитель и обрешетка купола.

Директор цирка Татьяна Гаранина сообщила корреспонденту "КП-Саратов", что сейчас она вместе с труппой находится на выезде в Балтайском районе области. Сегодня в селе Балтай состоялось благотворительное шоу для детей «Принц цирка» в рамках акции «Цирк – детям села».

Губернатор Валерий Радаев уже поручил зампреду Александру Соловьеву разобраться в причинах пожара и оказать необходимую помощь в скорейшем восстановлении пострадавшего здания. Он также поручил зампреду совместно с Государственной противопожарной службой оценить соблюдению правил противопожарной безопасности на объекте.

Густой дым шел из-под купола цирка

В министерстве информации области подтвердили, что площадь возгорания составила 50 квадратных метров с большой площадью задымления.

Предварительно причина возгорания - нарушение техники безопасности при проведении строительных работ.

В миниформе отметили, что четко сработала пожарная сигнализация и слаженность действий пожарных и спасательных расчетов.

Животные, участвующие в представлениях, не пострадали и были вовремя эвакуированы.

Окончательно пожар ликвидировали в 15.15 по саратовскому времени. Никто не пострадал.

Предварительно обозначенная причина возгорания - нарушение техники безопасности при проведении строительных работ.

Напомним, реконструкция цирка имени братьев Никитиных – один из самых известных долгостроев Саратова. Реконструкция длилась четыре года. Ремонт неоднократно затягивался, вызывая негативную реакцию властей и горожан.

Первое после простоя представление состоялось 3 июля и имело большую успех. На представления программы «Принц цирка» в обновленном здании еще до их начала продали более пяти тысяч билетов. Программа включает водное шоу, выступление гимнастов и жонглеров, а также экзотических животных, в том числе африканских львов. Следующее шоу должно пройти по плану в этот четверг, 12 августа.

UPD Стало известно, что восстановительные работы в цирке займут около двух недель.