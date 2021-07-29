Партия "Новые люди" предложила саратовцам рассказать о своих проблемах на карте

«Мы решили создать ресурс, где можно было бы все эти мелкие проблемы объединить и придать им известность»

«Новые люди» создали бота в сети Telegram. Ему жители области смогут отправить описание своей проблемы. После этого она появится на карте.Чиновники и волонтеры будут видеть, что беспокоит людей, и смогут реагировать на запросы быстрей.

«Я по опыту знаю, что сложнее всего работать, когда проблемы мелкие, и их много, рассказал руководитель саратовского регионального отделения партии «Новые люди» Андрей Зобнин. — Раньше жители писали о своих бедах в Instagram, отмечая аккаунты представителей власти. Мы понимаем, что отслеживать такие записи очень неудобно. Поэтому решили создать ресурс, где можно было бы все эти мелкие проблемы объединить и придать им известность».

Руководитель Саратовского отделения партии «Новые люди» Андрей Зобнин

«Новые люди» создали Telegram-канал t.me/kartadel64. В описании есть ссылка на бот, который попросит сформулировать проблему, указать геолокацию и прикрепить фото. После модерации она попадет на интерактивную карту области. Возможностью уже воспользовались около 20 человек.

По самым популярным вопросам сторонники партии проводят собственное расследование. В фокусе оказались несанкционированные свалки, работа общественного транспорта, вырубка деревьев и очередной ремонт только что отремонтированных улиц.

Проблема, уничтожающая весь подвижной состав трамваев в Саратове – развалившиеся железные дороги.

Проблема, уничтожающая весь подвижной состав трамваев в Саратове – развалившиеся железные дороги

«Думаю, наша площадка в итоге поможет не только тем, кто должен решать проблемы по долгу службы, считает Зобнин. — Она объединит активных жителей, которые смогут узнать, что беспокоит их соседей и тоже присоединятся к поиску решения. Мы видим, что люди не ждут, пока кто-то их осчастливит. Они обращаются к власти напрямую, создают петиции, и это здорово».