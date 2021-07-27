Где саратовцам искать защиты от агрессивных нападок взыскателей долга?

Прежде чем решиться на кредит, нужно все несколько раз взвесить Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Несколько лет назад микрокредитование переживало настоящий бум - офисы микрокредитных компаний росли как грибы, открывались едва ли не на каждом углу. Тогда же и начали множиться истории, в которых граждане брали в долг небольшую сумму, а возвращали - в десятки раз больше. В 2013 году функции по регулированию и контролю в этой сфере получил Банк России. С этого момента началась последовательная работа по наведению порядка в сфере микрофинансирования. Принятые меры позволили перенаправить микрокредитование в цивилизованное русло, а недобросовестных участников вывести с рынка.

Другая сторона вопроса - работа с должниками, которую кредиторы нередко перепоручают коллекторским агентствам. В своей деятельности коллекторы зачастую прибегали к криминальным методам. Это могли быть исписанные стены, автомобили, выбитые окна, залитые монтажной пеной двери, замки, угрозы… При этом страдали не только должники, но и члены их семей, родственники, друзья и даже люди, вовсе не имевшие к должникам никакого отношения - соседи. Навести порядок в этой сфере было поручено Федеральной службе судебных приставов. Деятельность коллекторов также стала регулироваться разработанными и принятыми законами.

Коллекторы не имеют права описывать имущество должника - этим могут заниматься только судебные приставы на основании судебного решения. Фото: Валентин ДРУЖИНИН

Порядка в микрокредитовании после всех этих действий действительно стало больше. Но редко какая сфера, где крутятся деньги, обходится без недобросовестных участников. Не все кредиторы действуют легально. И не все конторы, которые занимаются взысканием долгов, являются коллекторами, которые действуют по закону. Иногда люди попадаются на удочку «черных кредиторов» и не знают, как защититься.

В одном из городских пабликов весной этого года был опубликован такой пост:

- Брала займ в … (одном из онлайн-сервисов микрозаймов - прим.). Когда пришло время платить, личный кабинет заблокировали. В итоге, чтобы заплатить долг, надо заплатить за разблокировку. Звонят коллекторы с компании … (какая-то неизвестная компания - прим.) покрывают матом, угрожают семье и даже детям. Что делать в этой ситуации подскажите?

В доказательство автор поста прикрепила скрин одного из сообщений, поступившего от «коллекторской компании».

Конечно, как говорится, долг платежом красен. Его отдавать нужно. Но максимальные процентная ставка и размер долга четко прописаны в законодательстве, равно как и допустимые методы работы коллекторов. «Комсомолка» совместно с Управлением ФССП по Саратовской области и Отделением по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ подготовили информацию о том, как не пострадать от незаконных действий микрофинансовых организаций и коллекторов-«самозванцев».

Выбор - дело тонкое

Казалось бы, заем до зарплаты - вопрос пустячный. Но чтобы он не превратился в большую проблему, подойти к этому делу надо достаточно ответственно. Лучше потратить лишний час на изучение и выбор организации, в которой можно занять, чем потом недели, а то и месяцы, чтобы разобраться с валом проблем, которые, как правило, возникают при работе с «черными кредиторами».

- Прежде чем брать деньги взаймы у организации, убедитесь, что она имеет лицензию на соответствующий вид деятельности или включена в государственный реестр. Это можно сделать на сайте Банка России cbr.ru в разделе «Проверить финансовую организацию» или в мобильном приложении «ЦБ онлайн». Если информация об организации в реестре отсутствует, то и заключать договор с ней не стоит. Кроме того, загляните в Список организаций с признаками нелегальной деятельности. Он также находится на сайте Банка России. Поиск можно совершить по наименованию организации, ИНН, адресу сайта. Если ваша организация попала в этот перечень, стоит отказаться от ее услуг - вы столкнулись с участником финансового рынка с признаками нелегальной деятельности и рискуете потерять свои деньги, - советуют эксперты Саратовского отделения Банка России.

В 2020 году Банк России выявил более 800 «черных» кредиторов, три из них - в Саратовской области. При этом в период пандемии нелегальные кредиторы стали все активнее осваивать интернет-пространство, предлагая оформить займы онлайн. Поэтому оставаться бдительным следует во всех ситуациях. Кстати, если у МФО есть свой сайт, это может упростить процесс выяснения легальности его работы.

- В поисковиках Яндекс и Mail.ru сайты тех банков и МФО, которые состоят в реестре Банка России, маркируются специальным значком в виде синего кружочка с галочкой. Маркировка, с одной стороны, предоставляет потребителям возможность выбирать в онлайн-пространстве компании, которые работают законно и обладают соответствующим статусом, с другой, - снижает возможность для действующих в интернете нелегальных организаций, в том числе компаний-двойников, вводить в заблуждение потребителей финансовых услуг, - поясняют в Саратовском отделении Центробанка.

И даже если с законностью статуса МФО все в порядке, эксперты все равно не рекомендуют принимать решение сразу же.

- Перед подписанием документов, которые предоставляет организация, внимательно изучите их. Не принимайте решение сразу. Вы можете взять 5 дней, чтобы подумать над предложением. В это время банк или МФО не может менять предложенные вам индивидуальные условия договора. А вы можете сравнить предложения разных кредиторов, выбрать то, которое подходит именно вам, при необходимости предварительно проконсультироваться с юристом, - рассказывают специалисты.

Если вы столкнулись с «черным» кредитором, обратитесь за помощью в правоохранительные органы. Дополнительно можно написать обращение в Банк России на официальном сайте www.cbr.ru в разделе «Интернет-приемная» (https://www.cbr.ru/Reception/). Также на сайте есть и анонимная форма (http://www.cbr.ru/contacts/#highlight=анонимные%7Cобращения) обращения в Банк России, по которой можно сообщить о возможной нелегальной деятельности на финансовом рынке.

Долги тяжкие… неоплаченные

Как уже и говорилось в начале этой статьи, если занимаешь деньги, то долг этот отдать необходимо. Вместе с процентами, если договор займа это предполагал. У кредиторов есть различные способы взыскания просроченного долга. В том числе - с привлечением коллекторов. Но работа коллекторов регламентируется законодательством, а, если быть точнее - федеральным законом о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности № 230-ФЗ. И подход в примере, который был приведен выше, не вписывается в рамки закона.

Чтобы напомнить о необходимости оплатить задолженность, кредиторы или представляющие их лица (коллекторы) могут встречаться с должниками лично, звонить по телефону, отправлять сообщения (в том числе голосовые или по электронной почте), а также отправлять свои требования почтой. Но только количество почтовых отправлений никак не ограничивается. Во всех остальных случаях установлены четкие границы.

Если вам исписали подъезд, другое имущество или угрожают - жалуйтесь в полицию Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Личные встречи с должником допускаются не чаще одного раза в неделю, с 8 до 22 часов в будни и с 9 до 20 часов по выходным и в праздники. Звонить можно в это же время не чаще одного раза в сутки. Отправлять электронные сообщения - в этот же временной промежуток, два раза в сутки, но не более четырех в неделю и не более 16 в месяц, - рассказали в Управлении ФССП по Саратовской области.

При этом угрозы и, тем более, применение физической силы, разумеется, запрещены, равно как уничтожение или повреждение имущества или угроза такими действиями. Также кредиторы или их представители не могут оказывать на должника психологическое давление, унижать должника какими-то словами или действиями.

Кстати, что касается общения коллекторов с родственниками, членами семьи, друзьями, знакомыми. В целом, это допускается. Но только с письменного разрешения самого должника и при согласии третьего лица, с которым предполагается взаимодействовать.

- Если с вами кто-то связался с требованием погасить долг, то не общайтесь с ним анонимно. Собеседник не представился сам - уточните его должность, ФИО, контактный телефон, полное наименование и адрес организации, которую он представляет. Если при общении коллектор ведет себя неподобающе, записывайте беседу на диктофон или на камеру телефона. Зачастую для того, чтобы ситуацию исправить, достаточно просто предупредить собеседника о записи разговора. Если звонки поступают слишком часто или в неположенное время - фиксируйте точное количество и время звонков, записывайте сам разговор. Если с вами разговаривают грубо, смело напоминайте о своем праве обратиться в правоохранительные органы, - советуют специалисты УФССП.

А еще нужно сказать о том, что взысканием долга могут заниматься организации, включенные в специальный реестр. На сегодняшний день в Саратовской области в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включено только шесть организаций.

Закон для всех писан

Что же делать, если коллекторы нарушают правила, оговоренные законодательством?

Если вам угрожают (причинением вреда, убийством и т.п.) - незамедлительно обращайтесь в полицию. При этом лучше бы письменно попросить об установлении номера звонящего и его владельца.

Если коллекторы пытаются попасть в ваше жилье, заявляя о необходимости описать (или вовсе изъять) имущество - также необходимо сразу же вызывать полицию. В этом случает попросите нескольких (не менее двух) соседей быть рядом и выступить в случае необходимости в качестве свидетелей происходящего. Наложить арест на имущество или изъять его может только судебный пристав-исполнитель и только на основании вступившего в силу судебного решения! Коллекторы этого делать не могут.

Кстати, при встрече с коллекторами лучше сразу потребовать у них предоставить документы (вы имеете право не только их посмотреть, но и сфотографировать). Тогда, если взыскатели, например, решат уйти до приезда полиции, вы сможете не просто подать заявление на их действия, но и приложить какие-то данные.

Если же речь идет не о таких нарушениях (которые имеют признаки преступления), а, например, о нарушении порядка взаимодействия с должником (с третьими лицами), то жаловаться следует в службу судебных приставов. Кстати, упомянутые нарушения в деятельности так называемых коллекторских организаций встречаются наиболее часто. В региональном УФФСП привели некоторую статистику по таким обращениям. В 2020 году от граждан поступило 446 жалоб (это меньше, чем годом ранее). Специалисты Управления составили 42 протокола об административных правонарушениях. Компаниям-нарушителям пришлось заплатить более 1,5 млн рублей штрафов - сумма немаленькая.

Звонить должникам коллекторы могут. Но в определенные часы и не слишком часто. А вот общаться с их друзьями и родственниками - только с их согласия. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За 5 месяцев текущего года на коллекторов поступило 200 жалоб, выявлено 14 нарушений. По тем из них, что уже рассмотрены в судах, сумма штрафов составила 475 тысяч рублей. Только одна из организаций (ООО «Свобода от долгов») в этом году дважды была оштрафована на 60 тысяч рублей за телефонные звонки знакомым должника, которые не давали согласия на взаимодействие с ними.

Стоит сказать, что УФССП не только выступает в роли карательного органа, но также занимается профилактикой правонарушений - проводит разъяснительную работу на интернет-площадках, организуя горячие линии. Такой комплексный подход показывает положительный результат: количество жалоб от граждан снижается, то есть, коллекторские организации начинают работать «чище».

ВАЖНО

Кредиторы не угрожают жизни, здоровью, имуществу, но по вашему мнению, нарушают ваши права? На их действия можно и нужно пожаловаться.

- Права нарушаются непосредственно банком или МФО. Жаловаться необходимо в Саратовское отделение Центробанка. Например, через «Интернет-приемную» (https://www.cbr.ru/Reception/).

- Если это представитель кредитора (реестровый или нелегальный коллектор) - то обратиться следует в Федеральную службу судебных приставов. Это можно сделать через личный кабинет на портале Госуслуги, Интернет-приемную (https://r64.fssp.gov.ru/640140/) или по телефону (8452) 73-41-75.

Обратите внимание, что в любом случае следует зафиксировать хронологически все события, связанные с предполагаемым нарушением, а также предоставить доказательства этого (ауди- и видеозаписи разговоров, детализация вызовов, копии почтовых отправлений, скриншоты СМС и других сообщений, ID страницы взыскателя в социальной сети и т.п.).