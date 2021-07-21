ТОП-5 преимуществ путешествия на электричке для жителей и гостей Саратовской области

Фото: Шестирникин

Летом жители Саратова и области традиционно задумываются о путешествиях и новых впечатлениях. В этом году не у всех получится поехать за границу, на отечественные морские курорты или просто в другой город. Зато прокатиться по родному региону и получить массу впечатлений можно в любое время. Самый удобный, быстрый и безопасный способ - путешествовать на электричке. Мы собрали 5 важных преимуществ пригородного железнодорожного транспорта для жителей и гостей Саратовской области.

Билеты есть всегда

Электрички идеально подходят для тех, кто не умеет, не хочет или не может планировать свой отдых. Выдались свободные пара дней, возникло желание сменить обстановку - выбираете направление, покупаете билеты и едете. Не нужно бояться, что все билеты раскупят и придется ждать следующего поезда. И паспорт для покупки билетов тоже не нужен. В электричке можно легко менять место (если есть свободные) или переходить из вагона в вагон.

Точное расписание

Тем, кто предпочитает предсказуемость и возможность спланировать путешествие, электрички тоже подойдут. Как и для обычных поездов, для электричек установлено расписание движения, которое легко найти в интернете. Так что можно заранее все просчитать: когда электропоезд отправляется, прибывает на станцию и едет обратно. Именно предсказуемость дает очередное преимущество электричкам перед автобусами и автомобилями, которые могут попасть в пробку или отменить поездку из-за непогоды.

Финансовая выгода

Мало кто задумывается, но пригородный железнодорожный транспорт – самый дешевый. А поскольку электропоезда курсируют между разными населенными пунктами, расположенными как в пределах одного региона, так и находящихся в соседних областях, то с минимальными затратами можно добраться из пункта А в пункт Б. Плюс ко всему при проезде в электричке действует множество льгот, а этим летом в электропоездах по всей России впервые проходит акция, которая позволяет сэкономить на проезде. Так, с 1 июня до 30 сентября 2021 года жители и гости Саратовской области смогут ездить в электричках с кешбэком 10% от стоимости проезда (но не более 20 рублей за одну операцию). Скидка действует, если покупать билеты с помощью карты национальной платежной системы «Мир» в мобильном приложении «РЖД Пассажиры», стационарных билетных кассах и мобильных терминалах в вагонах. После оплаты со счета карты будет списана полная стоимость билета, но уже спустя несколько минут сумма скидки будет возвращена на карту. В Саратовской области выдано уже больше 1,4 млн карт «Мир», так что скидкой на проезд может воспользоваться практически каждый.

Туристические маршруты

Утес Степана Разина.

«Саратовская пригородная пассажирская компания» разработала несколько специальных маршрутов для посещения самых популярных у туристов мест: Хвалынского района с его заповедным парком и горнолыжным курортом, Красноармейского района, где можно посетить Утес Степана Разина и село Золотое со знаменитой гончарной мастерской.

Озеро Эльтон, глобал лук.

Особый интерес для туристов представляет маршрут до знаменитого озера Эльтон в Волгоградской области. Общественным транспортом и на автомобиле добраться туда бывает непросто, а дорога на пригородном поезде обещает комфортное и быстрое путешествие.

Хвалынск. музей Петрова-Водкина. Фото: Шерстеникин

Так что, путешествуя на электричке, можно проявить любознательность и узнать больше об истории родного края и его достопримечательностях. Удобны электрички еще и тем, что ездят в основном в дневное время – это отличная возможность для того, чтобы совершить экскурсию.

Подходит для больших компаний

Если ехать поездом, на автомобиле или автобусе, вам так или иначе придется разделяться. Электричка, придет на помощь в тот момент, когда вы решите отправиться в турпоездку или на природу большой семьей или компанией. В электричке можно занять места рядом друг с другом и общаться. Или заняться чем угодно – никто не будет вам докучать. Можно почитать книгу, послушать музыку или просто помечтать.