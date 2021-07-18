Общественники Солнечного-2 просят у властей парк вместо нового микрорайона

План продолжения застройки Солнечного-2

Жители микрорайона Солнечный-2 по инициативе Общественного совета поселка сегодня вечером, 18 июля, организовали флешмоб в прямом эфире в интернете с обращением к региональным властям и депутатам Госдумы. Инициаторы акции предлагают разместить парк на месте, где по проекту предусмотрено строительство многоэтажек.

На минувшей неделе здесь организовали презентацию планируемой застройки микрорайона, примыкающего к Солнечному -2 и расположенного на участке от улицы Гришаева до Церкви новомучеников Саратовских. На презентации пприсутствовали председатель Правительства области Роман Бусаргин и министр строительства и ЖКХ Павел Мигачев.

Местные жители, по словам представителей общественного совета не поддержали предложения властей.

- Нам совсем не понравилось, что соседний микрорайон застроят очередными многоэтажками. Мы, со своей стороны, предлагаем разместить на этой территории парк «Соловьиная роща». Часть насаждений тут уже есть, ее надо сохранить и развивать. Чиновники не берут во внимание, что Солнечный-2 уже переполнен – транспортные проблемы, здесь постоянные пробки. А если сюда заселят еще 10 тысяч человек? Мы предложили сначала решить вопрос с дорогами, с увеличением их пропускной способности, - заявила корреспонденту «КП-Саратов» член Общественной палаты области и общественного совета поселка Татьяна Староверова.

По ее словам, проект застройки представляли проектировщики из Тюмени. Они сослались на мнения местных жителей, но когда их попросили сказать, где когда и с кем они проводили опросы, проектировщики ответить не смогли. Зато они смогли рассказать, что планируется строительство домов с квартирами небольшого метража для жителей аварийных домов и детей – сирот без оплаты большого количества дополнительных квадратных метров. Кроме этого, в ходе презентации было заявлено, что для решения проблем перенасыщенности местных школ планируется строительство двух учебных учреждений по 600 мест в каждом. Этой информации удивился даже председатель правительства Роман Бусаргин – «таких школ мы уже не строим, все объекты последних лет не менее 1100 мест».

- Мы не против новых микрорайонов, но дальше, за церковью. Пристраивать подряд очередной район из многоэтажек без решения транспортных проблем и строительства достаточной социальной инфраструктуры – не правильно, и мы сегодня выступаем против этого, - заявила Татьяна Староверова.

Кстати, по данным «КП-Саратов», губернатор Радаев накануне побывал в микрорайоне.

Председатель правительства Роман Бусаргин в своем телеграм-канале в воскресенье, 18 июля, рассказал о встрече, которая прошла с жителями в пятницу. Он заметил, что представители общественного совета, действительно, просят предусмотреть сквер или парк большей площадью, чем предлагают проектировщики. «Будем работать в этом направлении», - сообщил Бусарин.

В Солнечном-2 планируется застройка новых территорий, участков в 35 га, 42 га и 6 га.

По первому земельному участку проведён открытый конкурс на застройку. Определены победители, работы планируется начать уже в октябре этого года. Микрорайон появится в течение 5 лет. На первом этапе будет построен детский сад. 20% территории отведено под объекты обслуживания, 10% - под скверы.

На участках 6 и 42 га инвестор ещё не определён. Обязательные условия здесь такие же - школы и детсады, дороги и зелёные зоны создаются параллельно с домами.

- Возникли также вопросы по дополнительным местам в школах. Но это возможно решить и благодаря новой школе в 11 микрорайоне на 1100 мест. Пока туда подали только 200 заявлений. Городской власти необходимо обеспечить доступность прохода к школе через улицу Тархова, - отметил Бусаргин.