В Саратове появился новый мобильный оператор

Фото: предоставлено Газпромбанк

В Саратовской области с 13 июля запустился новый мобильный оператор «ГПБ Мобайл». Получить SIM-карту в регионе теперь могут все желающие, их реализация будет проводиться во всех местных отделениях Газпромбанка.

В рамках данной программы мобильный оператор предлагает клиентам четыре тарифа: «Легко», «Удобно» «Выгодно» и «Всегда». При этом каждый из них имеет собственные выгодные условия в зависимости от потребностей пользователя

Например, с учетом максимальной скидки для текущих клиентов банка по тарифу «Выгодно» сумма абонентского обслуживания составит всего 144 рублей в месяц, куда будут входить 700 минут звонков, 50 SMS и безлимитная связь внутри сети. Для тех, кто не является держателем карт Газпромбанка, стоимость тарифа составит 480 рублей.

Протестировать связь можно бесплатно в течение двух недель. Также «ГПБ Мобайл» за переход со своим номером дарит 1000 бонусных рублей на счет.

Мобильный оператор начал свою работу в декабре 2020 года, и кроме Саратовской области оформить SIM-карту уже можно в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Оренбургской, Волгоградской и Тюменской областях, Красноярском крае, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. В 2021 году «ГПБ Мобайл» планирует выйти в Екатеринбург, Новосибирск, Казань и другие ключевые регионы.