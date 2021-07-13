Кандидат в Госдуму от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева обсудила с саратовцами будущее

Сардана Авксентьева провела встречу с жителями Саратова. Фото предоставлено партией

Главным событием дня стала встреча со сторонниками партии и жителями, на которой Сардана Авксентьева поделилась своим видением решения вопросов, волнующих сегодня саратовцев. Важным условием изменений в области она назвала диалог власти и жителей.

Сардана Авксентьева провела встречу с жителями Саратова

Самой актуальной проблемой сторонники «Новых людей» назвали отток молодежи из области — Саратов стал лидером антирейтинга по убыли населения. Люди уезжают в столицу за работой, достойной заработной платой и качественным образованием. По словам Авксентьевой, сейчас почти ни один регион не может обеспечить высокий уровень жизни из-за несправедливого распределения финансов. Основная масса налогов уходит в федеральный бюджет, а городского едва хватает на содержание школ, детских садов и других социальных объектов. «Новые люди» считают, что деньги должны оставаться там, где они собираются, тогда местные власти смогут распоряжаться ими, исходя из потребностей своего города или области и обеспечить развитие во всех сферах.

Общее фото сторонников партии «Новые люди». Фото предоставлено партией

Для того, чтобы деньги оставались в местном бюджете, их нужно зарабатывать, и основой экономики должны стать субъекты малого и среднего бизнеса, им нужно предоставлять все возможности для развития. Пока же у нас делают ставку на крупные предприятия и госкорпорации. «Новые люди» разработали самую полную программу поддержки предпринимателей, которая включает в себя множество пунктов — от обучения молодежи основам ведения бизнеса до налоговых льгот и грантов.

Сардана отвечает на вопросы жителей Саратовской области. Фото предоставлено партией

Жители рассказали о недовольстве местными управляющими компаниями, проблемах с ремонтом и строительством дорог, перебоях в работе общественного транспорта. Сардана Авксентьева поделилась опытом решения подобных вопросов на посту мэра Якутска и отметила, что ключ к успешному управлению — способность власти слышать людей, понимать их потребности.

«Если какой-то вопрос поднимают десятки и сотни людей, это значит, что политикам определенно пора прислушаться, пояснила Сардана. — Именно этим сейчас занимаются «Новые люди». Наши активисты готовы выходить к жителям, говорить с ними, работать для них. Ни для кого не секрет, что в политике, как и в любой сфере, есть профессиональное выгорание, невозможно эффективно работать десятилетиями. Нам, как никогда, нужны новые лица, здравая оппозиция, выступающая не против всех, а за позитивные изменения и взвешенные решения».

Ответы на вопросы саратовских СМИ. Фото предоставлено партией

В ЦИК России поданы документы о выдвижении кандидатов от партии “Новые люди” в Госдуму - федерального списка и списка кандидатов по одномандатным избирательным округам. В общефедеральной части списка только два человека - лидер партии, основатель научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев и его советник Сардана Авксентьева. Кроме того, как отметил руководитель отделения партии “Новые люди” в Саратовской области Андрей Зобнин, в этом году кандидаты от “Новых людей” будут претендовать на места в городской думе.