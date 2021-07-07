Директор предприятия в Саратове спустил деньги оборонного заказа на любовницу

Саратовский агрегатный завод. Фото с сайта предприятия

В Саратове возбуждено редкое уголовное дело — о злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Как считают в региональном УФСБ, которое выявило преступление, директор одного из предприятий региона потратил 2,2 млн рублей на любовницу и еще одного сотрудника.

Если бы руководитель потратил деньги собственного коммерческого предприятия, то это было бы его личное дело, но эти миллионы были мало того, что деньги федерального бюджета, так еще предназначались на оплату конкретного оборонного заказа.

По данным следствия, в январе 2020 года директор саратовского акционерного общества, выступающего исполнителем государственного оборонного заказа, принял на работу главного специалиста по управлению персоналом. Затем сотрудница была переведена на не предусмотренную структурой управления должность. За 2020 и истекший период 2021 года генеральный директор выплатил заработную плату в завышенных размерах, а именно — 1 158 438 рублей. Помимо этого, ей оплачивалась квартира в общей сумме 215 371 рубль.

Кроме того, в августе 2020 года генеральный директор необоснованно установил для другого специалиста, мужчины, оклад в размере 105 тыс. рублей. Затраты предприятия на это составили 455 970 рублей. Ему также оплачивали жилье, потратив на это 128 032 рубля, а при увольнении была неправомерно выплачена компенсация в размере 315 тыс. рублей. За что этого работника так выделял директор — установит следствие.

Уголовное дело возбуждено следственным отделом по Фрунзенскому району Саратова регионального СУ СКР.

- Все указанные выплаты производились с отдельных счетов, предназначенных для финансирования расходов по исполнению государственного оборонного заказа. Таким образом, генеральный директор, вопреки законным интересам организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и третьих лиц, совершил противоправные действия по неправомерному расходованию средств, предназначенных для выполнения государственного оборонного заказа, чем причинил акционерному обществу ущерб на сумму 2 272 811 рубль. Это привело к невозможности выполнения обязательств перед конкретным контрагентом из-за отсутствия финансирования и повлекло существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства при выполнении государственного оборонного заказа, — уточнили в региональном СУ СКР.

Расследование продолжается.

По данным «КП-Саратов», эта история произошла на Саратовском агрегатном заводе.