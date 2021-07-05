Турист из Саратова утонул в Гагре во время шторма

Из-за сильного шторма в Гагре погиб турист из Саратова Фото: Евгения ГУСЕВА

Турист из Саратова Павел Данков утонул во время шторма в абхазском городе Гагра.

Он начал тонуть на глазах людей, но из-за высоких волн очевидцы не смогли спасти 42-летнего мужчину, сообщает РИА «Новости» по данным МЧС Абхазии.

Поиски погибшего по той же причине еще не начались.

Стоит отметить, что ураган в Абхазии в воскресенье, 4 июля, снес несколько крыш, в том числе гостиницы «Интер-Сухум», повалил и вырвал с корнем сотни деревьев. Сейчас сотрудники МЧС и Министерства обороны ликвидируют последствия сильного шторма. Большая часть Абхазии сейчас находится без воды и электричества.

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