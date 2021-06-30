На выплаты для семей с детьми 5 млрд рублей и профобучение мам: как в Саратовской области реализуется нацпроект «Демография»

На пресс-конференции рассказали о реализации нацпроекта «Демография» Фото: Александр Уриевский

В Саратовской области продолжается реализация национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

О выплатах для семей с детьми, о профессиональном обучении и повышении квалификации рассказали 29 июня на конференции в пресс-центре «АиФ-Саратов».

- В регионе сейчас живут более 312 тыс. семей, в которых воспитываются свыше 450 тыс. детей. Более 25 тыс. семей — многодетные. В них воспитываются 83 тыс. детей, — сообщила первый замминистра труда и социальной защиты области Наталья Жуковская.

Наталья Жуковская Фото: Александр Уриевский

Сейчас семьи с детьми могут получать 22 вида денежных выплат, из которых 11 — выплаты за счет регионального бюджета.

С начала года на поддержку семей с детьми направили почти 5 млрд рублей. Например, в рамках нацпроекта «Демография» за рождение или усыновление первого ребенка ежемесячно выплачивается 10 191 рубль, пока малышу не исполнится три года. Такую выплату назначили более 17 тыс. семей области — свыше 1 млрд рублей.

Еще одна не менее значимая выплата — ежемесячная выплата 10 056 рублей за рождение третьего и последующего детей, также пока ребенку не исполнится три года. Ее получают саратовские семьи на 12 тыс. детей — около 1 млрд рублей.

Кроме того, единовременно назначают семьям за рождение или усыновление третьего или последующих детей региональный материнский капитал. Это 111 730 рублей. Но воспользоваться им могут родители только с трех лет ребенка и лишь на улучшение жилищных условий и образование детей. Примерно 43% родителей эти деньги тратят на недвижимость, остальные — на учебу детей. Этой мерой поддержкой воспользовались девять тыс. семей, а за 2021 год — 1,5 тыс. семей.

- Мы видим, что государственная поддержка в рамках нацпроекта «Демография» позволяет улучшить материальное положение семей с детьми. В случае рождения первенца доход семьи может увеличиться на 122,3 тыс. рублей в год. Если родится третий или последующие дети, то на 127 тыс. рублей в год на каждого такого ребенка, — отметила Жуковская.

Также по инициативе Президента Владимира Путина были выплаты на детей от трех до семи лет в малоимущих семьях. В 2020 году ее размер составлял 4,8 тыс. рублей, если среднедушевой доход семьи не превышал сумму чуть выше 9 тыс. рублей.

А в 2021 году поменялся порядок выплаты, теперь при назначении смотрят также на имущество семьи и жизненную ситуацию. В зависимости от положения ежемесячно выплачивают 50, 75 или 100% от величины регионального прожиточного минимума на ребенка: 5 095, 7 643 или 10 191 рубль соответственно. Ведется перерасчет выплат. С 1 апреля уже поступило 54 тыс. заявлений, выплату назначили почти на 20 тыс. детей.

Стоит отметить, что гражданам помогают не только выплатами — в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» проводится профобучение и переподготовка.

- Пройти программы могут женщины в декрете, безработные мамы с детьми-дошкольниками, пенсионеры и предпенсионеры. Ориентир в 2021 году на обучение — 2,5 тыс. человек, — рассказала Наталья Жуковская.

Граждан обучают в СГУ, ПИУ РАНХиГС, Саратовском архитектурно-строительном колледже.

Подать заявку на бесплатное обучение или повышение квалификации можно на портале «Работа в России». Сейчас там зарегистрировано более 30 тыс. работодателей, а годом ранее были лишь единицы. Наиболее востребованными являются инженерные специальности, медики, педагогические работники. Популярны для обучения профессии мастера по маникюру, парикмахер, ландшафтный дизайнер. Выбор, по словам Жуковской, достаточно широк.

Марина Васильева Фото: Александр Уриевский

Руководитель Центра профессионального развития и бизнес-стратегий Института дополнительного профессионального образования СГУ Марина Васильева рассказала, что обучение длится от двух недель до трех месяцев. С апреля уже подано 500 заявок, в июле выпускается первая группа.

Директор Центра дополнительного профобразования ПИУ РАНХиГС Елена Данилкявичене отметила, что популярностью пользуются программы переподготовки управления персоналом, контрактного управляющего в сфере госзакупок, проектного менеджмента. Есть разные формы: дистанционная, очная, очно-заочная.

Елена Данилкявичене Фото: Александр Уриевский

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