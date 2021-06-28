В Саратовской области женщины с детьми проходят профессиональное обучение по 120 программам

Мамы с детьми, будучи в декрете, учатся новым профессиям Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Саратовской области женщины с детьми проходят профессиональную переподготовку и повышение квалификации в рамках нацпроекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве труда и социальной защиты, для повышения конкурентоспособности на рынке труда и обеспечения возможности совмещения материнства и профессиональной деятельности в этом году в рамках государственной программы предусмотрено профессиональное обучение 200 женщин в декрете и 300 безработных мам с детьми-дошколятами.

Мероприятия по профподготовке обсудили на днях на заседании координационного совета при правительстве области по реализации регионального плана мероприятий Национальной стратегии действий в интересах женщин.

В нем участвовали представители министерств труда и социальной защиты, образования, здравоохранения, экономического развития и другие.

С начала 2021 года профессиональное обучение прошли 220 женщин по специальностям: парикмахер, воспитатель, социальный работник, швея, повар, кондитер, специалист по маникюру и другие. Обучение организуют университеты и колледжи, в том числе федеральные.

- В рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» в 2021 году в Саратовской области предусмотрено профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование более чем 2,5 тыс. жителей области, в том числе женщин с детьми до трех лет и безработных женщин с детьми дошкольного возраста, — отметили в министерстве.

Подать заявку на обучение женщины с детьми могут на портале «Работа в России» в разделе «Содействие занятости».

Возможностью обучиться через службу занятости воспользовалась Ольга Сотникова из Саратова.

- После окончания вуза у нас в семье появилось пополнение. Еще находясь в декретном отпуске, обратилась через портал «Работа в России» в центр занятости. Мне предложили пройти обучение по дополнительной профессиональной программе переподготовки «Бухгалтерский учет». Обучение мне очень понравилось. Это был хороший опыт. Я получила много новой и полезной для себя информации, необходимые практические навыки. И, что самое главное — я смогла трудоустроиться по новой специальности в одну из саратовских фирм, — отметила Ольга.

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