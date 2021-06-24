В саратовской больнице дети сидят в палатах в +35 и дышат краской

Клиническая больница им. С. Р. Миротворцева Фото: Ольга Симонова

В Клинической больнице С. Р. Миротворцева в Саратове дети вынуждены проходить лечение в условиях, которые никак нельзя назвать комфортными.

Мать одного из детей написала анонимное обращение в социальной сети и рассказала обо всех тяготах нахождения в больнице, именуемой в народе «3-я Советская».

- Мы попали в детское педиатрическое отделение и находимся тут уже вторую неделю. В педиатрическом отделении детки лежат в основном с аллергиями и циститами/пиелонефритами, — говорится в тексте.

Далее она перечислила условия в больнице. Среди них то, что температура в палатах достигает +35 градусов. В коридорах есть кондиционер, но врачи не смогли его починить.

Фото из соцсети

Также в стационаре уже давно нет горячей воды и физически тяжело мыть ребенка весом 15 кг над раковиной из бутылки. Причем чайники и другие электроприборы официально запрещены в отделении, а домой искупаться не отпускают из-за эпидемиологической ситуации.

И именно в момент, когда стоит сильная жара, в непроветриваемом коридоре, куда выходят палаты детей от 0 до 4 лет, затеяли ремонт, именно сейчас, когда палаты площадью 15 кв. м заполнены максимально.

Фото из соцсети

- То есть дети просто оказались заперты в палате, где только раковина с ледяной водой и палящее солнце в окно. О какой необходимости демографического роста говорят с экранов, если детей просто лечить негде? О каких финансированиях, если на этаж не могут поставить хотя бы один бойлер стоимостью 10 тыс. рублей? — возмущается женщина.

Она добавила, что отправила жалобы в вышестоящие органы, занимающиеся здравоохранением.

Фото из соцсети

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