Золотой бас саратовской сцены: Виктору Григорьеву — 75 лет

Фото: Виктор Григорьев

1 августа свой 75-летний юбилей отмечает один из самых ярких и самобытных артистов Саратовского академического театра оперы и балета, народный артист России Виктор Сергеевич Григорьев. Для нескольких поколений саратовских зрителей его имя неразрывно связано с золотым веком местной оперной сцены, а глубокий, бархатный бас стал настоящей визитной карточкой волжского искусства.

От Пугачёва до главной сцены области

Виктор Григорьев родился 1 августа 1951 года в городе Пугачёве Саратовской области. Его путь на профессиональную сцену не был прямым. Получив первое образование в Саратовском педагогическом институте имени К. А. Федина, он навсегда связал свою жизнь с музыкой. В 1981 году Виктор Сергеевич окончил Саратовскую государственную консерваторию имени Л. В. Собинова (класс старшего преподавателя В. И. Удодовой), получив ту самую школу вокального мастерства, которая позволила ему раскрыть весь потенциал своего уникального голоса.

Профессиональная карьера артиста началась еще раньше — в родном театре он служит с 1969 года. Долгое время, с 1973 по 1981 год, он пел в составе хора, впитывая атмосферу большого музыкального спектакля изнутри. Важным этапом биографии стала работа в Омском музыкальном театре (1981–1988), но настоящая творческая вершина ждала мастера на родине. С 1988 года и вплоть до 2011 года Виктор Григорьев являлся ведущим солистом оперы Саратовского академического театра.

Галерея бессмертных образов

За годы служения искусству певец подготовил и исполнил около пятидесяти партий в операх, опереттах и детских спектаклях. Обладатель баса полного диапазона красивого мягкого тембра, Григорьев обладает редким даром перевоплощения. Ему одинаково блестяще удаются как монументальные драматические роли, так и острохарактерные комедийные образы.

В его творческой копилке — золотой фонд мировой классики: Иван Сусанин в «Жизни за царя» М. Глинки; Борис Годунов (в концертном исполнении); Царь Додон в «Золотом петушке» Н. Римского-Корсакова; Князь Галицкий в «Князе Игоре» А. Бородина; Зарастро в «Волшебной флейте» В. А. Моцарта; Командор в «Дон Жуане» В. А. Моцарта; Базилио в «Севильском цирюльнике» Дж. Россини; Томский в «Пиковой даме» П. Чайковского; Скарпиа в «Тоске» Дж. Пуччини; Король Рене в «Иоланте» П. Чайковского.

Не менее ярко его талант раскрылся в оперетте, где он блистал в ролях Барона Зетты («Веселая вдова»), Фалька («Летучая мышь») и Стефана («Цыганский барон»). Артистическая палитра Григорьева всегда отличалась богатством красок: от сурового трагизма Мельника в «Русалке» до лукавой хитрости дона Базилио.

Признание и педагогика

Творчество Виктора Григорьева давно вышло за пределы Саратовской губернии. Он является постоянным участником всех Собиновских музыкальных фестивалей в Саратове с 1998 года. Имя народного артиста России украшает афиши престижных всероссийских форумов: Национального театрального фестиваля «Золотая маска», международных фестивалей «Басы XXI века», «Ирина Архипова и Владислав Пьявко представляют». За вклад в культуру региона он награжден почетным знаком губернатора Саратовской области «За любовь к родной земле» (2001) и Почетной грамотой министерства культуры области (2008). Высшее звание — Народный артист Российской Федерации — было присвоено певцу в 2008 году.

С 2002 года Виктор Сергеевич щедро делится своим бесценным опытом с молодым поколением. Являясь доцентом кафедры академического пения родной консерватории им. Л. В. Собинова, он воспитывает новых вокалистов, передавая им секреты сценического долголетия и подлинного понимания музыки. Кроме того, он активно участвует в жизни профессионального сообщества, являясь членом правления Саратовского отделения Союза театральных деятелей России.

Сегодня, отмечая 75-летие, Виктор Сергеевич Григорьев остается эталоном профессионализма, интеллигентности и преданности родному театру. Его голос продолжает звучать со сцены и в учебных классах, напоминая о том, что настоящее искусство вечно, а служение сцене — это призвание на всю жизнь. Юбилей маэстро — это праздник для всей культурной общественности Поволжья, дань уважения человеку-эпохе, чье творчество стало неотъемлемой частью истории российского оперного исполнительства.