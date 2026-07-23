Олег Морозов: «Внутренний огонь не должен гаснуть»

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Известный киноартист, ныне ведущий актер Саратовского академического театра драмы имени И.А. Слонова Олег Морозов стал гостем программы «Культурные люди» на радио «Комсомольская правда — Саратов». В прямом эфире артист подвел итоги прошедшего театрального сезона, вспомнил уроки мастера, легендарного Александра Галко и признался, почему работа с 18-летними студентами заставляет профессионалов держать себя в тонусе.

О сезоне: перепремьера «Старшего сына» и магия студенчества

Прошедший сезон для Олега Морозова выдался насыщенным, хотя сам он был задействован лишь в одном из семи-восьми премьерных проектов труппы. Главной творческой задачей стала перепремьера спектакля «Старший сын», где изначально планировалось участие студентов театрального курса.

«Решение пригласить профессионального актера было продиктовано необходимостью сыграть возрастную роль и обеспечить общее качество постановки, — отметил Морозов. — Но я хочу отдельно сказать об этих ребятах. У них есть то, что мы, профессионалы, иногда теряем за рутиной — невероятный внутренний огонек. Их недостатки нивелируются этой энергией, и она же нас вдохновляет».

По словам артиста, совместная работа с молодежью — это всегда двусторонний процесс обмена опытом. Работа с начинающими актерами дает маститым коллегам возможность взглянуть на профессию свежим взглядом, а студентам позволяет пройти путь трансформации во взрослых артистов через плечо наставника.

Путь к сцене: от киноплощадки до возвращения домой

Вспоминая свой путь в искусство, Олег Морозов подчеркнул важность сохранения детского задора внутри себя вне зависимости от возраста. Его дорога в театр началась со школьного кружка и студии «Альянс» под руководством Виталия Емельянова. Позже была учеба в знаменитой мастерской Александра Галко.

Морозов выразил сожаление, что так и не успел выйти на одну сцену с великим мастером при его жизни. При этом воспоминания о педагоге у него остались самые теплые и строгие. У Галко был серьезный личный подход к студентам. Александр Григорьевич лично следил за судьбой учеников.

Кроме этого, мастер устанавливал жесткие культурные стандарты, запрещая неприемлемые темы и поведение на площадке. Для Галко театр был средством повышения культурного уровня зрителя, а не просто развлечением.

Самому Морозову параллельно с киносъемками приходилось работать в Москве в торговле, чтобы выжить.

Москва vs Саратов и планы на будущее

Жизнь в столице научила актера ответственности, но сейчас он делает ставку на родную землю. По признанию Олега Морозова, совмещать съемки в кино и репертуарный театр крайне сложно из-за конфликтующих графиков. Именно поэтому после работы в московских театрах «Модернъ» и «На Покровке» он принял решение вернуться в Саратов.

Сейчас актер участвует в новых проекта театра имени И.А.Слонова, называя этот опыт серьезным творческим вызовом. После долгого перерыва он признается, что соскучился по живому зрителю и планирует реализовать несколько личных творческих идей.

При этом к идее стать полноправным театральным педагогом Морозов относится осторожно: «Я бы хотел делиться опытом, но пока не готов вести собственный курс. Это огромная ответственность и стабильность, которой требует педагогика. Быть подмастерьем у большого мастера — одно, а брать на себя целый поток без достаточных технических знаний преподавателя — другое», — поделился актер.

Роли мечты

В финале эфира гость раскрыл свои творческие амбиции. Ролью мечты для него остается Николай Ставрогин в «Бесах» Ф.М. Достоевского (к слову, попытку поставить этот спектакль с его участием когда-то отменила сама московская труппа). Также среди желанных образов он назвал героя фильма «Остров», подчеркнув, что боится называть такие мечты вслух — они требуют особой внутренней готовности.

Напомним, в рамках проекта «Культурные люди» саратовские деятели искусства регулярно рассказывают о закулисье главных городских событий. Сам театр драмы продолжает сезон, сохраняя традицию совместного творчества мастеров сцены и их молодых преемников.