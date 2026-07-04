За кулисами юбилея: Наталья Щелканова рассказала о главных событиях 150-летия СТД в регионе

Фото: Наталия Щелканова

20226 год - особенный для всего театрального сообщества России — 150-летие Союза театральных деятелей. Это событие огромного масштаба, и Саратов, город с богатейшими театральными традициями, подготовил к нему множество мегамероприятий. Подробности корреспондент "Комсомольской правды" в Саратове узнал у министра культуры Саратовской области Наталии Щелкановой.

- Наталия Юрьевна, расскажите, пожалуйста, как наш регион отметил большой юбилей СТД?

- 150-летие Союза театральных деятелей для нас это действительно событие года. Театр — это не просто искусство, это важнейшая часть нашей жизни, один из главных символов национальной культуры. И 150-летний юбилей СТД РФ — это праздник, который объединяет всё театральное сообщество: от ветеранов сцены до молодых артистов, и, конечно же, привлекает в залы всё больше зрителей.

Фото: Минкультуры Саратовской области

- Саратовское отделение Союза — одно из старейших и крупнейших в стране. Расскажите немного об истории нашей театральной семьи.

- Конечно. История Саратовского отделения берёт начало в 1938 году, в этом году ему исполняется 88 лет. Первым председателем был великий артист нашей сцены, народный артист РСФСР Иван Артемьевич Слонов. За эти десятилетия нашу организацию возглавляли выдающиеся личности: Юрий Петрович Киселёв, Валентина Александровна Ермакова, Юрий Леонидович Кочнев, Римма Ивановна Белякова. С 2021 года у руля стоит директор театра кукол «Теремок» Александр Александрович Удалов. Сегодня в нашем отделении состоят 363 человека, и мы по праву считаемся одним из самых сильных и многочисленных в России.

Наша театральная школа стала ярким полотном, сотканным из нитей истории и современности, вобравшим в себя дух единства и многообразия

- Одним из самых ярких событий юбилейного года стал всероссийский проект «Театральный поезд». Саратову выпала честь стать частью этого маршрута.

- Это было грандиозное событие! 4 июня «Театральный поезд» прибыл на наш вокзал. В составе делегации были четыре замечательных коллектива из Ростова-на-Дону, Волгограда и Таганрога. Они представили свои постановки на сценах «Теремка», Театра драмы и ТЮЗа. Все спектакли прошли с аншлагами! Но это был не просто обмен гастролями. 4 июня для студентов нашего колледжа искусств и театрального института актёры Таганрогского театра им. Чехова провели бесценные мастер-классы по сценической речи и пластике. А наши коллективы — ансамбль «Парафраз», театр «Балаганчикъ» и Вольский драматический театр — отправились дальше по маршруту, представляя саратовское искусство в Самаре и Уфе. Это укрепило культурные связи и дало мощный импульс для развития.

- И буквально в те же дни у нас произошло ещё одно знаковое событие — открытие «Дома Артиста».

- Да, это стало прекрасным подарком к юбилею! Идея воплотилась в жизнь благодаря личной поддержке губернатора Романа Бусаргина и председателя СТД РФ Владимира Машкова. Теперь у наших творческих людей есть современный центр притяжения — место для репетиций, мастер-классов и творческих встреч. В день открытия мы организовали выставку к 150-летию СТД и презентацию всех наших театров. Мы стремимся сделать «Дом Артиста» не просто площадкой, а настоящим образовательно-просветительским центром.

- А в Историческом парке сейчас работает мультимедийная выставка «150 артистов. Союз театральных деятелей». Расскажите, пожалуйста, об экспозиции.

- Этот проект реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. В его основе — судьбы 150 великих деятелей российской культуры. Выставка мультимедийная: сенсорные экраны, виртуальные книги с эскизами — всё это делает наш культурный код понятным и интересным для молодого поколения. В Саратове мы дополнили её уникальными региональными материалами и архивами наших театров.

- Наталия Юрьевна, подведем итоги прошедшего театрального сезона. Каким он был для саратовских театров?

- Сезон был очень насыщенным и успешным. Театры переживают масштабную перезагрузку, и культура сегодня признана ключевым ресурсом развития страны. Мы выпустили 25 премьер, провели 8 крупных фестивалей, включая «ZА ЖИЗНЬ!», 39-й Собиновский и «Золотой Арлекин». Отмечу устойчивый интерес молодёжи: благодаря программе «Пушкинская карта» за первое полугодие было приобретено более 32 тысяч билетов в театры области. Лидером по посещаемости стал Саратовский театр драмы имени Слонова.

- Наталия Юрьевна, спасибо вам большое за этот разговор и за ту огромную работу, которую вы и всё театральное сообщество ведёте для развития культуры нашего региона.

- Спасибо вам! И с наступающим юбилеем всех театралов!