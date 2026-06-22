Ситуация с бензином в Саратовской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Саратовской области, как и в других регионах страны, последние дни наблюдались сложности с заправкой топливом на заправках региона. Ситуацию с бензином в Саратове и Саратовской области на 22 июня 2026 года обсудили на совещании при губернаторе Саратовской области. Для того, чтобы стабилизировать положение, приняли решение ограничить продажу бензина - 30 литров на одну машину. Рассказываем подробности.

Ситуация с бензином в Саратове и Саратовской области на 22 июня 2026

Последние новости о ситуации с бензином в Саратове и Саратовской области на 22 июня 2026 года рассказал глава региона Роман Бусаргин. Он поделился результатами обсуждения сложившегося положения на совещании с производителями и поставщиками автомоторного топлива, профильным блоком правительства региона. Поводом для обсуждения послужил высокий спрос на бензин всех марок на АЗС региона.

- Это создает дополнительные нагрузки на функционирование логистических цепочек. При этом покупки в абсолютном большинстве случаев ведутся со значительным запасом сверх реальной потребности, - отметил Роман Бусаргин в своем канале.

Ограничения на продажу бензина в Саратове и Саратовской области с 23 по 30 июня 2026

В результате было принято решение, которое должно несколько снизить спрос и позволить наладить логистику. С 23 по 30 июня на АЗС Саратовской области введены ограничения на продажу бензина на одну машину - это 30 литров на одно транспортное средство.

- Эта вынужденная мера необходима в целях снижения необоснованного ажиотажа и возможных спекуляций на топливном рынке, - уточнил губернатор.

Есть ли топливо на заправках, цена

Сейчас из-за ажиотированного спроса цены на бензин на заправках в Саратове действительно несколько выросли. На некоторых АЗС стоимость литра доходит до 140 рублей. Также на заправках много машин - до 30 в очереди. Тем не менее производители уверены, что есть все основания рассчитывать на переход к нормальной логистике, если будет убран излишний спрос.

Этого должна позволить добиться новая ограничительная мера, которая будет действовать в Саратове и Саратовской области с 23 июня.