«Молодец, Шарапов!»: Владимиру Конкину присвоено высшее актерское звание

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Свершилось то, чего так долго ждали поклонники его таланта и все, кто любит отечественный кинематограф. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Народного артиста Российской Федерации прославленному актёру, нашему земляку Владимиру Конкину.

Многие удивились, что Владимир Алексеевич официально удостоился высшего актерского звания лишь сегодня. Ведь эта награда — не просто признание его многолетнего труда и дань уважения целой эпохе советского и российского кино, неразрывно связанной с его именем, но в первую очередь свидетельство народной любви

Свой творческий путь Владимир Конкин начал в городе Саратове.

Именно здесь, на берегах Волги, в городе, традиции театральной школы которого снискали Саратову славу далеко за пределами региона, он родился и сделал свои первые шаги к будущему успеху. В интервью нашему корреспонденту артист с детским восторгом рассказывал, как впервые пятилетним мальчишкой пришел в Саратовский академический театр оперы и балета, замер от необъяснимого счастья, и это восхищение искусством его уже никогда не отпускало. Поэтому ребенком, как и его старший великий однокашник Олег Табаков, Владимир Конкин поступил в студия «Молодая гвардия» при Саратовском Дворце пионеров, и ровно, как и Олег Павлович, Владимир Алексеевич называл своей театральной мамой легендарного педагога студии Наталью Иосифовну Сухостав. Ключевым этапом его становления как актёра стало окончание Саратовского театрального училища имени И. А. Слонова в 1972 году. Как признается Конкин, уроки мастера курса Дмитрия Лядова ведут его до сих пор.

Сразу после выпуска он начал работать в театре. Первой профессиональной сценой нашего земляка стал Харьковский театр юного зрителя. Однако уже через год он переехал в Москву, где был принят в труппу знаменитого Академического театра имени Моссовета.

Хотя творческий путь Владимира Конкина начался на сцене театра, всенародную любовь и славу ему принесли образы, созданные на экране.

Ясный прямой взгляд, задорный юношеский голос, прямолинейность, - кажется, судьба, наделив Владимира Конкина такой внешностью, определила его амплуа. Амплуа героя-защитника вселенской правды.

Павку Корчагина в шестисерийном художественном фильме «Как закалялась сталь» режиссера Николая Мащенко Конкин сыграл так, что светом характера вывел кинопроизведение в жанр, схожий с житийной литературой. А младший лейтенант Игорь Суслин из фильма Леонида Быкова «Аты-баты, шли солдаты»? В «Суслике» военные мгновения оказались «спрессованы в года», которые прошли, а мы помним, для чего когда-то «стали тихими наши дворы».

Но в первую очередь для миллионов зрителей он навсегда останется тем самым принципиальным и честным Владимиром Шараповым из культового фильма «Место встречи изменить нельзя». Эта роль стала визитной карточкой актёра, хотя сам путь к ней был непростым. Владимир Алексеевич не раз признавался, что изначально видел себя в роли Глеба Жеглова. Да и Шараповым Станислав Говорухин видел Сергея Шакурова, а Владимир Высоцкий – Ивана Бортника. Но Конкин стал таким Шараповым, что другого и не представить.

У Саратовской театральной школы очередной праздник радости за своего выпускника. Поздравляем Владимира Конкина с высшей оценкой его вклада в искусство.