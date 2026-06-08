Симфония музыкального таланта и великого искусства

В Саратовском академическом театре оперы и балета завершился XXXIX Собиновский музыкальный фестиваль. В этом году он был посвящен 120-летию Дмитрия Шостаковича.
Все мероприятия фестиваля, начиная с вечера-открытия симфоническими произведениями Шостаковича: «Траурно-триумфальной прелюдией», Симфонией №9 и вокально-симфонической поэмой «Казнь Степана Разина» на стихи Евгения Евтушенко, - стали грандиозными событиями в российской музыкальной жизни.
Наследие Дмитрия Шостаковича стало не просто отражением эпохи, но и символом национальной и мировой культуры. Вклад гения в искусство XX века определяется созданием масштабного, глубоко эмоционального и исторически значимого наследия, которое по сей день вызывает восхищение во всем мире. Афишу фестиваля составили произведения не только Шостаковича, но его современников и тех авторов, на кого творчество композитора оказало значительное влияние.
Классические балет и оперы, вечер джаза, опера-комикс, одноактный балет, балет-гала, - афиша XXXIX Собиновского музыкального фестиваля радовала разнообразием жанров и тонким талантом точного прочтения постановщиками классических произведений.
Благодаря тому, что главные партии в спектаклях фестивальной афиши исполняют приглашенные солисты ведущих отечественных музыкальных театров, у саратовцев появляется возможность обрести новых любимых певцом и значительно расширить персональную карту театрального туризма.
Отдельной яркой главой стал Конкурс Конкурсов вокалистов XXXIX Собиновского музыкального фестиваля.
По заведенной организаторами традиции в первом туре участники конкурса в сопровождении фортепиано исполнили романсы русских и зарубежных композиторов, а также народные песни страны, которую они представляют.
Во Втором туре в исполнении конкурсантов, которые по непременному условию КК уже являются лауреатами аналогичных музыкальных состязаний, прозвучали шедевры оперной классики. Певцы в сопровождении симфонического оркестра театра исполнили по две арии: из русской и зарубежной опер. За дирижерским пультом в этот вечер стоял заслуженный артист России Евгений Самойлов («Новая опера», Москва).
Конкурс конкурсов XXXIX Собиновского фестиваля стал отдельной главой музыкального праздника. Его программа всегда состоит из шедевров, но второй тур зрители ждут с нетерпением, потому что во время первого определяются любимчики, за которых идешь болеть дальше.
Участники были настолько равносильны по таланту, что перед жюри стоял сложный выбор.
В итоге из двенадцати талантов была выбрана тройка лауреатов. Лауреатом 1-ой степени стал баритон из Ростова- на-Дону Владислав Пикалов. Он абсолютно покорил и профессиональное жюри, и зрителей безупречным голосом, открытостью, обаянием и светом. Сложно представить лучшего исполнителя каватины Фигаро из оперы «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини.
Лауреат 2-ой степени – тоже обладатель баритональных красок. Петербуржец Артем Савченко покорил не только виртуозным владением голосом, но и актерским даром.
Лауреатом 3-ей степени по решению жюри стала сопрано из Москвы Анна Опря. Артистка тронула сердца зрителей как песней «Калинушка с малинушкой», так и ариозо Иоланты из оперы «Иоланта» Петра Ильича Чайковского.
Также жюри объявило дипломантов: диплома 1-ой степени удостоена Кнеллер София, дипломом 2-ой степени - Абдимавлонов Зиёдбек, дипломом 3-ей степени - Прилепко Анна.
Приз зрительских симпатий вручен потрясающему тенору из Санкт-Петербурга Сослану Гагиеву. Его блистательное исполнении арии Калафа из оперы Джакомо Пуччини «Турандот» надолго останется в сердце.
Завершился XXXIX Собиновский музыкальный фестиваль Гала-концертом, где зрители встретились с солистами саратовской оперы, симфоническим оркестром, лауреатами Конкурса Конкурсов вокалистов.
Две недели великой музыки; высокой музыкальной культуры; достоинства и трепета, с которыми люди театра несут зрителю искусство надолго зарядили вдохновением.