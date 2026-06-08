Симфония музыкального таланта и великого искусства

Фото: ООО "Волга-Медиа"

В Саратовском академическом театре оперы и балета завершился XXXIX Собиновский музыкальный фестиваль. В этом году он был посвящен 120-летию Дмитрия Шостаковича.

Все мероприятия фестиваля, начиная с вечера-открытия симфоническими произведениями Шостаковича: «Траурно-триумфальной прелюдией», Симфонией №9 и вокально-симфонической поэмой «Казнь Степана Разина» на стихи Евгения Евтушенко, - стали грандиозными событиями в российской музыкальной жизни.

Фото: ООО "Волга-Медиа"

Наследие Дмитрия Шостаковича стало не просто отражением эпохи, но и символом национальной и мировой культуры. Вклад гения в искусство XX века определяется созданием масштабного, глубоко эмоционального и исторически значимого наследия, которое по сей день вызывает восхищение во всем мире. Афишу фестиваля составили произведения не только Шостаковича, но его современников и тех авторов, на кого творчество композитора оказало значительное влияние.

Классические балет и оперы, вечер джаза, опера-комикс, одноактный балет, балет-гала, - афиша XXXIX Собиновского музыкального фестиваля радовала разнообразием жанров и тонким талантом точного прочтения постановщиками классических произведений.

Благодаря тому, что главные партии в спектаклях фестивальной афиши исполняют приглашенные солисты ведущих отечественных музыкальных театров, у саратовцев появляется возможность обрести новых любимых певцом и значительно расширить персональную карту театрального туризма.

Отдельной яркой главой стал Конкурс Конкурсов вокалистов XXXIX Собиновского музыкального фестиваля.

По заведенной организаторами традиции в первом туре участники конкурса в сопровождении фортепиано исполнили романсы русских и зарубежных композиторов, а также народные песни страны, которую они представляют.

Во Втором туре в исполнении конкурсантов, которые по непременному условию КК уже являются лауреатами аналогичных музыкальных состязаний, прозвучали шедевры оперной классики. Певцы в сопровождении симфонического оркестра театра исполнили по две арии: из русской и зарубежной опер. За дирижерским пультом в этот вечер стоял заслуженный артист России Евгений Самойлов («Новая опера», Москва).

Фото: ООО "Волга-Медиа"

Конкурс конкурсов XXXIX Собиновского фестиваля стал отдельной главой музыкального праздника. Его программа всегда состоит из шедевров, но второй тур зрители ждут с нетерпением, потому что во время первого определяются любимчики, за которых идешь болеть дальше.

Участники были настолько равносильны по таланту, что перед жюри стоял сложный выбор.

В итоге из двенадцати талантов была выбрана тройка лауреатов. Лауреатом 1-ой степени стал баритон из Ростова- на-Дону Владислав Пикалов. Он абсолютно покорил и профессиональное жюри, и зрителей безупречным голосом, открытостью, обаянием и светом. Сложно представить лучшего исполнителя каватины Фигаро из оперы «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини.

Лауреат 2-ой степени – тоже обладатель баритональных красок. Петербуржец Артем Савченко покорил не только виртуозным владением голосом, но и актерским даром.

Лауреатом 3-ей степени по решению жюри стала сопрано из Москвы Анна Опря. Артистка тронула сердца зрителей как песней «Калинушка с малинушкой», так и ариозо Иоланты из оперы «Иоланта» Петра Ильича Чайковского.

Также жюри объявило дипломантов: диплома 1-ой степени удостоена Кнеллер София, дипломом 2-ой степени - Абдимавлонов Зиёдбек, дипломом 3-ей степени - Прилепко Анна.

Приз зрительских симпатий вручен потрясающему тенору из Санкт-Петербурга Сослану Гагиеву. Его блистательное исполнении арии Калафа из оперы Джакомо Пуччини «Турандот» надолго останется в сердце.

Завершился XXXIX Собиновский музыкальный фестиваль Гала-концертом, где зрители встретились с солистами саратовской оперы, симфоническим оркестром, лауреатами Конкурса Конкурсов вокалистов.

Две недели великой музыки; высокой музыкальной культуры; достоинства и трепета, с которыми люди театра несут зрителю искусство надолго зарядили вдохновением.