Филосовское звучание гениальных симфоний Шостаковича

Фото: ООО "Волга-Медиа"

В Саратовском академическом театре оперы и балета триумфально открылся XXXIX Собиновский музыкальный фестиваль. В этом году получивший международное призвание форум посвящен 120-летию Дмитрия Шостаковича.

Открылся фестиваль симфоническими произведениями Шостаковича: «Траурно-триумфальной прелюдией», Симфонией №9 и вокально-симфонической поэмой «Казнь Степана Разина» на стихи Евгения Евтушенко.

Музыкальную программу обоих отделений предваряло вступительное слово профессора Саратовской консерватории им. Л. Собинова Александра Демченко.

Музыковед подчеркнул, что Дмитрий Дмитриевич Шостакович оставил значительный след в музыкальной культуре ушедшего столетия, и его имя ставят в один ряд с такими титанами, как Бах, Бетховен и Чайковский.

Творческий путь мастера протянулся на пять десятилетий непрерывного созидания. Старт этому положила Первая симфония, написанная восемнадцатилетним автором в 1925 году; произведение мгновенно завоевало планетарную славу и вошло в репертуар ведущих дирижеров планеты.

За свою жизнь Шостакович создал пятнадцать симфоний, ставших музыкальной летописью ключевых исторических и эстетических вех XX века. Особое место занимают четвертая и пятая симфонии, закрепившие за ним статус ведущей фигуры музыкальной жизни Советского Союза.

В таких полотнах, как Шестая, Седьмая («Ленинградская») и Восьмая симфонии, композитор запечатлел трагизм и тяжесть военных лет. Именно Восьмая является ядром его симфонической эпопеи, в которой глубоко осмыслены страдания народа.

Несмотря на гениальность, Шостакович оставался человеком скромным, с трепетом относившимся к своему труду. Об этом свидетельствует его переписка с близкими, где он с достоинством оценивает Восьмую симфонию и гордится тем вкладом, который внес в сокровищницу мирового искусства.

Его наследие стало не просто отражением эпохи, но и символом национальной и мировой культуры. Признание масштаба личности подтверждается проведением фестиваля к 120-летию со дня его рождения и всеобщим признанием его влияния далеко за пределами России. И вклад Шостаковича в искусство XX века определяется созданием масштабного, глубоко эмоционального и исторически значимого наследия, которое по сей день вызывает восхищение во всем мире.

Помимо этого, Александр Демченко рассказал, как послевоенные события оказали глубокое влияние на музыку Дмитрия Шостаковича, что отражено в его творчестве и биографии.

После окончания Великой Отечественной и начала холодной войны, которая была не только против Запада, но и обернулась внутренним террором в СССР, Шостакович переживал сложные времена. В 1948 году на съезде советских композиторов он был публично заклеймен как представитель «антинародного митинга». Несмотря на то, что его седьмая симфония стала символом борьбы с фашизмом, он был изгнан из Московской консерватории и не вернулся туда из-за горькой обиды.

В 1950-е годы, в период «оттепели» после смерти Сталина, Шостакович вновь поверил в возможность «человеческого лица социализма». В это время он написал праздничную увертюру, с которой начался сегодняшний концерт.

«Траурно-триумфальная прелюдия памяти героев Сталинградской битвы» (соч. 130) — одно из самых лаконичных, но эмоционально насыщенных произведений Дмитрия Шостаковича. Это двухминутное сочинение для симфонического оркестра было создано в 1967 году как музыкальный мемориал, посвящённый подвигу защитников Сталинграда. Это произведение — не просто музыкальная миниатюра, а символический памятник, в котором скорбь и торжество сосуществуют как две стороны памяти о подвиге. Лаконизм формы не умаляет глубины эмоционального воздействия, а, напротив, усиливает его, заставляя слушателя в полной мере ощутить масштаб трагедии и величия победы», - отметил Александр Демченко.

Далее прозвучала симфония №9, которая была написана композитором в 1945 году. Звучащее в течение 25-26 минут, оно поражает удивительным сочетанием «серьезного» и «несерьезного». Мощная энергия жизненных сил подана посредством элегантно-легкого музыкального изложения, и оркестр под управлением маэстро Кочнева исполнил произведение на вершине мастерства и вдохновения.

Мощное впечатление произвела вокально-симфоническая поэма «Казнь Степана Разина», написанная Дмитрием Шостаковичем на стихи Евгения Евтушенко. За это сочинение композитор был удостоен Государственной премии СССР.

Юрий Кочнев впервые представил это полотно театральным действием. Поставил этот яркий и полный драматизма и человеческой трагедии спектакль Андрей Сергеев с участием солистов Виктора Куценко, Сергея Майданова, Владимира Ушакова, Театра хоровой музыки Саратовской филармонии им. А. Шнитке, хора и симфонического оркестра театра. В центре повествования — казнь народного бунтаря Степана Разина. Через этот исторический сюжет Евтушенко, а вслед за ним и Шостакович, затрагивают глубокие философские вопросы. Среди них — трагедия народа, не способного осознать потерю своего героя, тема вины и бессмысленности гибели («Гибну я зазря!»), противопоставление личности и массы, а также надежда на «прозрение» народных масс («прорастают лица… у безликих на лице»). Драматизм происходящего подчеркивает хоровое многоголосие, благодаря которому мы ощущаем «разношерстность» толпы зевак и праздное любопытство, с которым люди пришли посмотреть казнь. Глыбистый природный талант баритона Сергея Майданова позволил артисту создать фигуру глубокого трагизма. Его Степан Разин подавлен душевной «слепотой» народа и торжественно идет на казнь, все же веря в его «прозрение». Бас Виктор Куценко выступает от автора, и его современный стиль и доверительный тон музыкального повествования говорят о непреходящей актуальности поднятых в произведении философских смыслов и конфликтов, сделав ее выразителем сложных исторических и личностных переживаний.