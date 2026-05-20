Большие гастроли в ошеломительном сибирском «Беге»

Фото: ООО "Волга-Медиа"

На сцене Саратовского академического театра драмы начались Большие гастроли Тюменского большого драматического театра.

Во время брифинга для прессы представители Тюменской Драмы поделились информацией о своем театре, осветили значение госпрограммы «Большие гастроли», подчеркнули крепкие партнерские отношения между театральными сообществами Саратова и Тюмени, отметив, что значительное число актеров в Тюменском театре являются выпускниками Саратовского театрального института. Также они поделились своими впечатлениями о том, как саратовские постановки были приняты тюменской публикой во время нашей поездки в их город. Гости отметили, что Саратов станет для них обязательной для регулярного посещения точкой на карте «театрального туризма».

В пресс-конференции участвовал премьер Тюменского БДТ Александр Тихонов. Ученик легендарной актрисы и педагога Саратовской театральной школы Валентины Александровны Ермаковой с благодарностью вспоминали уроки мастера, ее умение увидеть в человеке актерское начало и убедить его прийти в профессию.

Вечером на Большой сцене Академдрамы Тюменский театр представил постановку «Бег» по пьесе Михаила Булгакова. Здесь тягостный исторический перелом времени превращается в безвременье. Здесь буквально разбрасывают гигантские камни-черепа, — символ утраченного прошлого и хрупкости бытия. И собирают камни - в суете и лихорадке «тараканьих бегов», но находят лишь пустоту. Это пронзительная история о людях, потерявших опору и пытающихся выжить в вихре, который уносит их в никуда.

Ошеломительную постановку саратовцы наградили долгими овациями.