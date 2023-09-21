Ирина Апексимова, директор Театра на Таганке: «Почему люди привыкли, что «Вишневый сад» - это тихо, долго и с самоваром? Это не так»

«Мы играем все по Чехову, от слова до слова», - обещали гости перед спектаклем

В Саратовском академическом театре драмы начался культурно-образовательный проект-фестиваль «Уроки Табакова». Он открылся постановкой «Вишневый сад. Комедия» Московского Театра на Таганке.

За несколько часов до спектакля директор театра, ученица Олега Табакова Ирина Апексимова и актеры труппы ответили на вопросы саратовских журналистов.

Таганковцы принимали участие и в прошлом фестивале-проекте. Тогда на Большой сцене Академдрамы они представили спектакль «Отелло». Постановка решена, мягко говоря, не тривиально. Когда изначально узнаешь, что в версии петербургского режиссера Андрея Гончарова Дездемона - женщина с опытом, Отелло - не мавр, а Яго - девушка, посещает предположение, что увидишь абсурдное действо. Но по мере развития сюжета проникаешься происходящим на сцене.

«Вишневый сад» был обещан режиссером Юрием Муравицким тоже необычным зрелищем, ведь отталкиваясь от признаний Антона Павловича Чехова о том, что он писал комедию, постановщик показал жизнь в поместье Раневской в эстрадном жанре. В связи с этим у корреспондента «КП-Саратов» возник вопрос к Ирине Апексимовой (Ирина Викторовна исполняет в спектакле роль Любови Андреевны), почему для Театра на Таганке так важны переосмысление классических произведений и их экстравагантная подача?

«Сам Чехов изначально писал комедию, о чем неоднократно упоминал. Хотя Станиславский убеждал его в обратном. В итоге что-то пошло не так и зритель привык, что «Вишневый сад» - это тихо, долго, а еще обязательно с самоваром. Но как люди современные мы можем позволить себе переосмыслить произведение», - ответила Апексимова и подчеркнула, что для нее в «Вишневом саде» главное не скатиться в трагедию.

В спектакле занят и другой ученик Олега Табакова - Алексей Гришин. Отталкиваясь от названия проекта-фестиваля поделился с саратовцами главным уроком, который ему преподал мастер: «Олег Палыч научил тому, что надо быть честным со зрителем. Не ври в профессии – и все будет хорошо».

Культурно-образовательный проект-фестиваль «Уроки Табакова» призван сохранить живую память о мастере

Позже, во время сценического действа, артисты подтвердили слова коллеги, все без исключения показав высший пилотаж актерского существования в предлагаемых обстоятельствах, точно следуя задачам режиссера. «Мы играем все по Чехову, от слова до слова», - обещали гости перед спектаклем. Не обманули.

Текст пьесы можно было беззвучно проговаривать вместе с актерами. Но основным было не скрупулезное следование тексту, а новая расстановка смысловых, комических, акцентов. Главный из них заключается в гротесковой подаче персонажей.

Сцена из спектакля

На гигантской ковровой дорожке в сверкающем частоколе светильников, каким предстает поместье Раневской, каждый обитатель вкусно позирует, нарочито-пародийно преподнося глубокий текст Чехова зрителю и собеседнику. Эстрадная эстетика диктует превращение ключевых сцен в остроумные репризы. Желание преодолеть «чеховскую тоску» тем не менее не превращает «Вишневый сад» Московского Театра на Таганке в легковесное зрелище.

Яркая, острая подача произведения, его героев скрывает за собой, наверно, самую трагичную черту современного мира: стремление многих не быть, а казаться, идти на поводу желания нравиться. Когда это, отсмеявшись, осознаешь, тогда и выступают «невидимые миру слезы».

Сцена из спектакля

Продолжением фестиваля станет театральный вечер «Жестокие игры», на котором мини-спектакли посмотрят, а потом и обсудят, не только зрители, но и известный саратовский психолог Сергей Левит. Собравшимся предстоит проанализировать социальное поведение личности при помощи драматургической ситуации.

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