Стипендия для талантов и цитата из Прилепина: в Саратове вспомнили погибшего год назад актера Сергея Пускепалиса

Глеб Пускепалис расскала о стипендии для студентов в память об отце Фото: Елена Маркелова

Стипендия студентам театрального вуза и мемориальная доска: в Саратове отметили годовщину со дня гибели российского актера Сергея Пускепалиса. 20 сентября 2022 года автомобиль, в котором он ехал, столкнулся с фурой. В тот день он перегонял в Москву бронированный "Форд-транзит" - автомобиль должны были покрасить перед отправкой бойцам на СВО. ДТП случилось на несчастливом отрезке трассы: машина влетела под грузовик, и Сергей, и водитель погибли на месте.

Спустя год памятное мероприятие в честь известного актера прошло в Саратове. В этом городе Пускепалис окончил театральное училище, более десяти лет состоял в труппе ТЮЗа. К дому №45 по улице Сакко и Ванцетти в этот день пришли не только жители города, главным гостем стал сын актера Глеб Пускепалис. Именно ему выпала честь торжественно открыть мемориальную табличку, которая теперь будет украшать стену здания. Ее установили еще в апреле, но сейчас на ней появился также орден Мужества, которым Сергея Пускепалиса наградили посмертно.

- Для папы была очень важна связь с Саратовом. Здесь и я впервые вышел на сцену. Вернее меня вынесли - полугодовалого, в спектакле "Рождество в домике Купьелло". Театральную "бациллу" я получил в Магнитогорске. Папа в своем кабинете репетировал, а я учил уроки и любовался им. Я очень горд, что в городе помнят моего отца. И верю, что эта память будет жить вечно, - отметил Глеб Пускепалис.

Хорошие слова об актере говорили его коллеги Фото: Елена Маркелова

Возложить цветы к мемориальной табличке в этот день пришли поклонники актера, его коллеги. А Глеб Пускепалис поделился еще одной новостью:

- Первое образование у папы было в Саратове, в театральном училище. И поэтому с октября мы начнем выплачивать студентам здесь именные стипендии Сергея Пускепалиса, - рассказал он. Стипендии получат будущие актеры, студенты Театрального института Саратовской государственной консерватории имени Собинова.

Как отметил Глеб, на мысль учредить именную стипендию Сергея Пускепалиса для студентов Саратовского театрального института его натолкнул опыт отца, который некогда учредил стипендию студентам ГИТИС Мастерской Сергея Женовача.

- Правильным будет, что мы поощрим именно ребят того вуза, где папа получил первое образование, - подчеркнул сын актера.

На мероприятии присутствовали и возможные будущие стипендиаты - получать выплаты будут только те, кто показывает особые успехи в учении. Студенты консерватории прочитали отрывок из книги Захара Прилепина «Координата Z» - посвященный актеру.

Актер Московского театра на Таганке Сергей Векслер тоже посетил митинг и поблагодарил саратовцев за живую память Пускепалису. Ректор Саратовского театрального института роман Сопко назвал Сергея Витауто кометой, пролетевшей над Россией, человеком, который много дал для саратовской театральной школы. Глеб Сергеевич словно в подтверждение слов руководителя СаТИ рассказал, что в это же время память его отца почтили и в других городах нашей страны. Супруга Сергея Витауто - Елена Пускепалис - для этого осталась в Железноводске. В Донецке высадили кедровую аллею Сергея Пускепалиса. Также день памяти своего талантливого худрука устроил Ярославский театр драмы имени Федора Волкова.