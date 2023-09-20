«Жестокие игры» с психологом на «Уроках Табакова»

Театральный вечер состоится уже завтра

В рамках культурно-образовательного проекта-фестиваля «Уроки Табакова» на Малой сцене Саратовского академического театра драмы состоится необычный театральный вечер. В ходе него вместе со зрителями и артистами мини-спектакли посмотрит известный саратовцам психолог Сергей Левит.

Он предложил назвать мероприятие «Жестокие игры». «Нам это название очень понравилось, поскольку отсылает к популярной пьесе Алексея Арбузова, которую в разные годы ставили на нашей сцене режиссеры Яков Рубин и Евгений Марчелли. Мы добавили к нему такой подзаголовок: «Драматургическая ситуация как анализ социального поведения личности», - рассказали авторы культурно-образовательного проекта-фестиваля.

Артист Академдрамы Игорь Игнатов, автор спектакля «Город ангелов», и драматург Юлия Воронова (режиссер постановки «Дневник Алены Чижук, а еще почта, ЖЖ и фейсбук») сочинили короткие пьесы – «Паль-патруль» и «Мой цветок». Их разыграют актеры труппы театра имени И.А.Слонова. После этого Сергей Валерьевич Левит прокомментирует описанные ситуации с точки зрения психолога.

Зрители могут участвовать в обсуждении представленных историй и задать врачу любые вопросы, касающиеся предложенных тем.

Театральный вечер состоится уже завтра, 21 сентября, в 18:30. На сеанс практической коллаборации приглашаются все желающие.