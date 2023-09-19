На пути к береговой линии Волги

"Муниципальная власть должна однозначно усилить работу в этом направлении. Никакой избирательности здесь быть не может - перед законом все равны", - заявил губернатор

В Саратове прошло совещание по обеспечению свободного доступа к береговой линии Волги. Его провел губернатор Роман Бусаргин.

Работу в этом направлении регион начал ещё в мае этого года. Уже тогда Роман Викторович заявил, что доступ к Волге должен быть открыт для всех. Чиновник напомнил: право каждого гражданина иметь свободный доступ к водным объектам закреплено в законе.

Проблема перекрытия прохода к воде - давняя и порочная практика. Больше всего нарушений фиксируется в Саратове, Энгельсе, Балакове и Марксе. Сейчас муниципалитеты ведут работу по их устранению. В областном центре, например, проинспектировано уже больше 200 участков.

- В общей сложности в суды направлено около 40 исков. В ближайшее время после завершения всех процедурных моментов их будет еще больше. Муниципальная власть должна однозначно усилить работу в этом направлении. Никакой избирательности здесь быть не может - перед законом все равны. При этом неважно, касается ли это юридических или физических лиц, - подчеркнул Роман Бусаргин.