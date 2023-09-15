Что следует знать о повышении зарплаты саратовским бюджетникам?

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У более 50 саратовских бюджетников повысятся зарплаты. Об этом рассказал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

Для начала необходимо обозначить, что меры поддержки будут направлены на сотрудников региональных учреждений, связанных с социальной сферой, спортом и культурой. Увеличение зарплаты планируется на 9,8%. Что касается областей здравоохранения и образования, то там предусмотрены доплаты. В целом ожидается, что «положительные» изменения затронут более 50 тысяч сотрудников бюджетных учреждений.

Рассмотрим нововведения для двух областей: образование и здравоохранение.

Образование

Доплата размером 3 тысячи будет предусмотрена для учителей, которые готовы взять на себя наставнические и методические функции, а также для преподавателей и мастеров производственного обучения. В первом случае это касается школ, детских садов, доп. образования и СПО, а во втором – учреждения СПО.

Для начинающих специалистов со стажем менее трех лет «стартовый» оклад будет от 27,2 до 34,3 тыс. рублей. Сумма зависит от учебного учреждения. В школе оклад составит 34,2 тыс. рублей., в детском саду – 27,2 тыс. рублей, в учреждения СПО – 30 тыс. рублей. При этом следует отметить, что сумма может увеличиваться. Это зависит от дополнительной нагрузки в виде наставничества, ведения кружков и секций.

Повышающий коэффициент относительно заработной платы затронет 15 территорий, среди которых Алгайский, Аркадакский, Дергачевский, Новоузенский, Озинский, Перелюбский, Сомойловский, Турковский, Хвалынский, Духовницкий, Ивантеевский, Краснопартизанский, Пугачевский, Романовский, Ртищевский районы. Данная доплата касается тех, кто работает или готов трудиться в сельской местности.

В 11 крупных городах с населением более 20 тысяч человек надбавку получат педагоги-профильных направлений по физике, химии, математике, информатике.

5 тысяч рублей к зарплате станут получать руководители дошкольных учреждений в селах, а зарплата тренеров и преподавателей физкультуры и сферы спорта в учреждениях допобразования станет равной средней заплате педагога допобразования в регионе.

Здравоохранение

Доплаты в сумме от 4500 до 14500 по социально значимым профилям заболеваний, не входящих в ОМС, будут установлены для медработников, которые оказывают скорую медицинскую помощь, включая психиатрические бригады, ЧС, медицинскую эвакуацию, первичную медико-санитарную помощь по таким направлениям, как фтизиатрия, психиатрия, наркология, венерология, ВИЧ-инфекция, а также паллиативную медицинскую помощь взрослому населению в составе выездной патронажной бригады.

Произойдут изменения и «стартовой» зарплаты для молодых специалистов. Что касается врачей, то у них зарплата повысится с 31100 тысяч рублей до 39250 тысяч рублей. Средний персонал вместо 19000 тысяч рублей будет получать 23860 тысяч рублей.

Нововведения начнут действовать с 1 октября. Стало известно, что для их реализации потребуется 800 миллионов рублей, начиная с момента их действия и до конца года. На 2024 год сумма составит более 3 миллиардов рублей. Планируется, что данные меры будут способствовать, с одной стороны, сохранению действующих специалистов, а с другой стороны, привлечению новых кадров.