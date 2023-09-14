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Происшествия14 сентября 2023 4:56

Повалил черный дым: под Саратовом произошел пожар на газопроводе

Под Саратовом прогремел мощный взрыв
Авторы (2):
Юлия РЕУТОВА
Юлия РЕУТОВА
Елена Маркелова
Столб дыма виден из разных точек Саратова. Фото: очевидцы

Столб дыма виден из разных точек Саратова. Фото: очевидцы

Под Саратовом прогремел мощный взрыв. Об этом рассказали очевидцы. По их словам, после этого сразу появился столб черного густого дыма. В МЧС уже назвали причину ЧП - пожар на газопроводе.

По данным ведомства, пожар возник в район поселка Красный Октябрь, в поле. Там проходит газопровод. Как оказалось, произошла разгерметизация на газопроводе d-1000 (1-я нитка газопровода Песчаный-Умет-Сторожевка) с последующим горением. Об этом сообщили в «Газпром трансгаз Саратов».

На место выехали четыре пожарных расчета МЧС. Сейчас горит трава на площади 2 га.

Приэтом уточняется, что газоснабжение было не предназначено для потребления населения, поэтому отключений газа в населенных пунктах не будет.

ЧППроисшествия: ЧП