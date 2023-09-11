Младшему – два года: под Саратовом трое детей погибли на пожаре

Мать и тетя позвонили в пожарную службу, когда почувствовали запах дыма и гари

Ершовский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Саратовской области начал проверку по факту смерти троих детей в результате пожара в Дергачевском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка.

Как рассказали в ведомстве, 11 сентября 2023 года загорелась квартира на улице Льва Толстого районного поселка Дергачи. Прибывшие на вызов огнеборцы ликвидировали пожар. После тушения огня в квартире были обнаружены тела детей 2, 6 и 8 лет.

Следователи осмотрели место происшествия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые экспертизы.

Следователи осмотрели место происшествия и устанавливают обстоятельства произошедшего

Параллельно проверку организовала региональная прокуратура. Сотрудникам надзорного ведомства предстоит проверить соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. «По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - уточнили в прокуратуре.

Параллельно проверку организовала региональная прокуратура

В свою очередь пресс-служба ГУ МЧС поделилась информацией о том, что пожар случился на втором этаже двухэтажного дома. Площадь возгорания составила 32 квадратных метра.

С пламенем справились две огнеборческие бригады. Специалисты из министерства чрезвычайных ситуаций пытаются установить причину возгорания.

Как проинформировал источник нашего издания, мать оставила детей одних и отправилась к своей сестре. Та живет по соседству. Женщины позвонили в пожарную службу, когда почувствовали запах дыма и гари. Полиция начала проверку семьи на благополучность.

Напомним, что похожая трагедия случилась с Саратове ночью 25 октября минувшего года. В частном деревянном доме по 5-му Увекскому проезду в Заводском районе на пожаре погибли молодая женщина и двое ее детей - мальчики 3 и 5 лет. Как уточнили в региональном следственном комитете, огонь заметил 12-летний сын погибшей. Вместе с дедом они вызвали пожарных. Как удалось выяснить специалистам территориального МЧС, причиной возгорания стала непотушенная сигарета.